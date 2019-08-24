Туск призвал вместо России пригласить на встречу G7 Украину

Глава Евросовета Дональд Туск заявил, что не согласен с предложением президента США Дональда Трампа пригласить Россию в G7. При этом возможным гостем на следующей встрече международного клуба может стать Украина, отметил он.

«Ни при каких условиях мы не можем согласиться с этой логикой и предложением, потому что условия исключения РФ в 2014 году все еще остались действительными»,— ответил господин Туск на вопрос журналистов о возможном восстановлении G8. Он подчеркнул, что, помимо старых, есть «и новые причины», как, например, «российские провокации в Азовском море».

«Когда Россия была впервые приглашена в G7, считалось, что она последует по пути либеральной демократии, прав человека и верховенства закона. Кто из нас может с полной уверенностью сказать, что РФ находится на этом пути?» — заявил глава Евросовета (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, на следующую встречу «лучше было бы пригласить Украину». Как уточнил Дональд Туск, сейчас он «пытается убедить в этом коллег», в Киеве ранее уже выразили готовность участвовать в переговорах. «Я говорил с ним (президентом Украины Владимиром Зеленским.— “Ъ”) об этом пару дней назад и знаю, что он был бы в этом заинтересован»,— сказал политик.

Саммит G7 стартовал в субботу, 14 августа, во французском городе Биарриц. Накануне президент США Дональд Трамп предложил поднять вопрос восстановления работы G8, пригласив на саммит в 2020 году Россию. Инициативу поддержал президент Франции Эмманюэль Макрон. Премьер-министры Великобритании и Канады Борис Джонсон и Джастин Трюдо, а также канцлер Германии Ангела Меркель выступили против.

О перспективах диалога в Биаррице о восстановлении G8 читайте в материале “Ъ” «В одну “семерку” нельзя войти дважды».