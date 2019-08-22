СМИ: Евросоюз выступил против восстановления G8 с Россией

Евросоюз выступил против восстановления G8 с участием России до устранения причин, которые привели к ее исключению из клуба, передают Reuters, ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источник в структурах ЕС.

Россию исключили из G8 в марте 2014 после присоединения Крыма — на тот момент она была председателем политического клуба. Саммит лидеров стран, который планировалось провести в Сочи, не состоялся.

По словам источника «РИА Новости», для диалога с Москвой существует формат G20, тогда как G7 должен оставаться «форумом демократий, приверженных общим ценностям». Он также напомнил о согласованной странами ЕС позиции по Украине. «Приглашение России на встречи "семерки" без условий было бы контрпродуктивным признаком слабости»,— заявил источник (цитата по «РИА Новости»).

Напомним, 19 августа президент России Владимир Путин провел переговоры с французским лидером Эмманюэлем Макроном накануне саммита G7, который состоится 24–26 августа в Биаррице. На встрече господин Макрон заявил, что «верит в Европу от Лиссабона до Владивостока». Во время пресс-конференции господин Путин сообщил, что Россия не ставит себе самоцелью возвращение в G8, но Москва готова к любым контактам со странами G7.

Позже президент США Дональд Трамп сообщил, что поддерживает возвращение России в клуб. Однако канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступили против восстановления членства России на текущем этапе. Господин Макрон заявил, что возвращение России и воссоздание G8 без выполнения минских соглашений означали бы слабость со стороны G7.

Президент Украины Владимир Зеленский в Facebook назвал условиями для восстановления России в G8 «возвращение оккупированного Крыма, прекращение боевых действий на Донбассе и освобождение более 100 политических заключенных и украинских моряков».

Подробнее о мотивах восстановления «восьмерки» читайте в публикации “Ъ” «Семеро одного не жмут».