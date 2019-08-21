Макрон: возвращение России в G7 без выполнения минских соглашений было бы ошибкой

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что возвращение России в G7 без выполнения минских соглашений означало бы слабость со стороны «Группы семи». При этом, как передает AFP, французский президент заявил, что возвращение к формату G8 было бы уместным.

«Я думаю, говорить без каких-либо условий, что Россия может вернуться уже завтра, было бы равносильно признанию слабости G7,— сказал господин Макрон.— Это было бы стратегической ошибкой».

Сегодня же на встрече канцлера Германии и премьер-министра Великобритании Ангела Меркель и Борис Джонсон выразили сомнения в скором возвращении России в G7.

Напомним, во вторник, 20 августа, президент США Дональд Трамп сообщил журналистам, что поддерживает возвращение России в G8. Президент Франции Эмманюэль Макрон поддержал идею главы Белого дома пригласить Россию на будущий саммит G7. По данным телеканала CNN, американский и французский лидеры договорились пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году.

О возможном возвращении Москвы в клуб ведущих держав мира читайте в публикации “Ъ”.