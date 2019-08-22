Зеленский назвал условия для возвращения России в G7

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условия, при которых Россия может рассчитывать вновь занять свое место в повестке дня высокой дипломатии, в частности в G7. Это — «возвращение оккупированного Крыма, прекращение боевых действий на Донбассе и освобождение более 100 политических заключенных и украинских моряков, которых удерживает Кремль», написал господин Зеленский в Facebook.

Россию исключили из G8 в марте 2014 после присоединения Крыма — на тот момент она была председателем политического клуба. Саммит лидеров стран, который планировалось провести в Сочи, не состоялся.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и глава британского правительства Борис Джонсон на совместной пресс-конференции, выступив против возвращения России в международный клуб на текущем этапе. Ранее о желании вернуть Москву в группу заявил президент США Дональд Трамп.

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что возвращение России в G7 без выполнения минских соглашений означало бы слабость со стороны «Группы семи».

О мотивах приглашения России в «группу семи» — в публикации “Ъ” «Семеро одного не жмут».