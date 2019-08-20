Российский беспилотник «Альтиус-У» совершил первый полет

Минобороны России опубликовало видеозапись первого испытательного полета шеститонного беспилотника «Альтиус-У». «Полет проходил в течение 32 минут на высоте до 800 м в полностью автоматическом режиме на одном из испытательных аэродромов. Все системы комплекса отработали штатно»,— сообщили в ведомстве.

Максимально возможная продолжительность полета «Альтиус-У» составляет больше 24 часов. Беспилотник со спутниковым каналом управления способен выполнять весь спектр разведывательных задач, обладая оптическими, радиотехническими и радиолокационными средствами.