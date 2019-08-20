«РИА Новости»: Еврокомиссия предложила провести трехстороннюю встречу по газу 16–22 сентября

Еврокомиссия (ЕК) предложила России и Украине на неделе с 16 по 22 сентября провести очередную встречу по транзиту российского газа, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в ЕК. Он добавил, что теперь ЕК ждет от участников встречи подтверждений по датам. Напомним, действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце нынешнего года.

В июле «Нафтогаз» предложил «Газпрому» и ЕК провести технические консультации о транзите газа перед сентябрьской встречей. Как утверждали источники Reuters, Россия планирует добиться заключения сделки с Киевом на транзит газа в Европу после 2019 года. Евросоюз считает, что двум странам нужно заключить газовый контракт на десять лет.

Как Украина рассчитывает заместить поставки из России, читайте в публикации “Ъ”.