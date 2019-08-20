ТАИФ просит преференции

Госсовет Татарстана в новом созыве может ввести дополнительные налоговые преференции по налогу на прибыль организаций. Проект закона, который подготовила группа ТАИФ, позволит компенсировать предприятиям до 90% расходов на модернизацию своего производства. Такой инвестиционный вычет уже введен в ряде регионов. Депутаты Госсовета соглашаются, что нужно стимулировать инвестиционную деятельность, которая «сейчас в РФ очень слабая». Аналитики отмечают, что в регионе и так сильная обрабатывающая промышленность. Группа ТАИФ, по их словам, сможет использовать закон «для модернизации своих мощностей и получения большей прибыли».

Законопроект «Об инвестиционном налоговом вычете в Республике Татарстан» внес в Госсовет депутат от «Единой России», гендиректор ПАО «Нижнекамскнефтехим» (входит в группу ТАИФ) Азат Бикмурзин. Проектом предполагается простимулировать инвестиционную деятельность татарстанских предприятий. Они смогут компенсировать расходы на «приобретение, достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение объектов основных средств» за счет уменьшения отчислений по налогу на прибыль.

Право регионов вводить такой вычет предусмотрено Налоговым кодексом РФ (поправки были подписаны президентом России Владимиром Путиным в конце 2017 года). В законодательстве отмечается, что до 90% затрат на инвестиции можно вычесть из региональной части налога, 10% — из федеральной. При этом федеральная часть налога может быть снижена до нуля. Конкретную предельную величину льготы в отношении региональной части устанавливают субъекты РФ.

Налоговые преференции уже введены в ряде регионов. Например, в Кемеровской области региональная часть налога снижена до 10% сразу по 24 видам экономической деятельности. В Ростовской налоговый вычет предоставили организациям, которые инвестируют в переработку мяса и производство молочной продукции.

В Татарстане такие преференции, согласно законопроекту Азата Бикмурзина, могут установить для налогоплательщиков, 70% дохода которых приходится на обрабатывающее производство, а также производство и распределение электроэнергии, газа и воды. Кроме того, инвестиционным вычетом смогут воспользоваться медицинские и образовательные организации. Для этих категорий региональная часть ставки по налогу на прибыль составит 0%. Для других налогоплательщиков — 13,5%. При этом инвестиционный вычет не смогут применять резиденты особых экономических зон и территорий опережающего социально-экономического развития, участники региональных инвестиционных проектов, а также иностранные организации.

Сейчас базовая ставка по налогу на прибыль составляет 20%. Из них 3% поступает в федеральный бюджет, 17% — в казну субъекта РФ (в отдельных случаях региональная часть снижена до 13,5%). За первое полугодие 2019 года поступления налога на прибыль в бюджет Татарстана составили 49,9 млрд руб. Это 36% от всех налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета региона.

Член комитета Госсовета по бюджету, налогам и финансам Леонид Барышев сообщил “Ъ”, что профильный комитет пока не обсуждал законопроект господина Бикмурзина. «Учитывая, что сейчас в РФ очень слабая инвестиционная активность, законодатели должны задумываться о том, как ее стимулировать. Другой вопрос, какие сектора дадут больший мультипликативный эффект для экономики республики»,— сказал он “Ъ”. Господин Барышев отметил, что многие страны используют подобный вычет. Он добавил, что законопроект, скорее всего, уже будет рассматривать новый созыв парламента. Он будет сформирован по итогам выборов 8 сентября.

Если закон будет принят, то предприятия Татарстана получат возможность «выбора уменьшения налога на прибыль в виде введения инвестиционного налогового вычета не со всей налоговой базы, а от ставки», говорит аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов. Он отмечает, что «вычет отменяет использование амортизации по основным средствам»: «Поэтому предприятия должны рассчитать, какой вид снижения налога на прибыль им выбрать». По его словам, в 2018 году только девять регионов установили подобные вычеты, а с этого года «правительство активизирует работу регионов на этом направлении».

Господин Антонов добавляет, что у Татарстана сильная обрабатывающая промышленность и обновленное производство по многим предприятиям, но «для развития и повышения конкурентоспособности требуется помощь сверху»: «Группа

ТАИФ использует новый закон для модернизации своих мощностей и сможет получать большую прибыль уже на отрезке 2–3 года». По словам аналитика, точечные изменения в налоговых ставках и льготах позволяют «более эффективно использовать имеющиеся у регионов рычаги для увеличения поступлений в бюджет». «Татарстан с большей степенью вероятности примет новый закон»,— заключает эксперт.

Кирилл Антонов