Яшину окончательно отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму

Центризбирком окончательно отказал Илье Яшину в регистрации кандидатом на выборах в Мосгордуму. Для участия в выборах главе Красносельского муниципального округа не хватило 76 подписей.

Кроме того, по мнению ЦИКа, кандидат использовал «преимущества должностного положения при предвыборной агитации», а это — самостоятельное основание для отказа в регистрации.

Ранее ЦИК окончательно отклонил жалобы Дмитрия Гудкова, Елены Русаковой, Любови Соболь и Александра Руденко.

Всего Мосгоризбирком отказал в регистрации на выборы 57 кандидатам, основная причина отказов — «брак» в подписях. Кандидаты, не согласные с вердиктом ЦИКа, смогут обжаловать решение в суде.

Подробнее о решении ЦИКа — в материале “Ъ” «Отказ пересчету не подлежит».