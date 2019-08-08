Как и прогнозировал „Ъ“, должность министра природопользования и экологии Башкирии занял судья арбитражного суда в отставке, 52-летний Урал Искандаров. Его называют креатурой врио главы Башкирии Радия Хабирова, который доверяет юридическому опыту судьи. Другие кандидатуры даже не рассматривались, утверждает источник „Ъ“. Господин Искандаров не считает себя новичком в делах экологии и недропользования, так как рассматривал споры, связанные с работой недропользователей, в суде. По мнению экспертов, отсутствие практического опыта работы в этой сфере может и не быть препятствием для эффективной работы министра, но многое будет зависеть от его амбиций и умения использовать ограниченные полномочия ведомства в отношениях с крупными промышленными предприятиями.



Врио главы Башкирии Радий Хабиров вчера назначил новым главой минэкологии бывшего судью арбитражного суда республики 52-летнего Урала Искандарова. Источники „Ъ“ прогнозировали это назначение на прошлой неделе, когда в отставку подал его предшественник Мирхайдар Фатхуллин, продержавшийся в должность немногим больше полугода. Однако господин Искандаров неделю назад заявлял „Ъ“, что не получал никаких предложений возглавить министерство.

Одной из причин ухода Мирхайдара Фатхуллина, напомним, называли его перманентный конфликт с заместителями, которые якобы регулярно «сливали» его руководству республики. Мирхайдар Фатхуллин по специальности был финансистом. До него министерством руководил Илдар Хадыев, который по специальности был агрономом.

У Урала Искандарова два диплома — юридического факультета Башгосуниверситета и Кубанского государственного аграрного университета (специальность в его биографии не уточняется).

Вчера нового министра коллективу представил вице-премьер Борис Беляев. Собеседник в министерстве сообщил „Ъ“, что это было «рекордно короткое представление»: «Его представили. Он пообещал работать на благо республики, и все завершилось».

Урал Искандаров, по информации арбитражного суда, сложил судейские полномочия еще в мае. Тогда он оформил отпуск с последующим уходом в отставку.

Вчера министр сообщил „Ъ“, что тема экологии и природоохраны для него не новая.

«Я очень много дел рассмотрел, связанных с природоохранной деятельностью — лицензированием, недропользованием, нарушением природоохранного законодательства, взысканием ущерба»,—отметил он.

Хорошо ему знакома и тема полигонов и обращения с отходами, добавил господин Искандаров. «И Радий Фаритович тоже прекрасно знал, что я темой владею, поэтому от него и поступило такое предложение»,— сказал он.

Анализ картотеки арбитражных дел, проведенный „Ъ“, показывает, что с начала 2019 года Уралу Искандарову в основном передавались административные дела, связанные с наложением на бизнес финансовых санкций в пользу Пенсионного фонда.

Информированный источник „Ъ“, знакомый с кадровыми назначениями, сообщил, что кандидатуру нового главы минэкологии подбирал лично Радий Хабиров, другая даже не рассматривалась. Источник в окружении Радия Хабирова сказал, что на эту должность подбирался «человек решительный и хорошо знающий законы, который сможет бороться с нелегалами в сфере недропользования».

Урал Искандаров родился в декабре 1966 года в Уфе. Карьеру начинал в 1984 году монтажником связи в тресте «Волгоэлектросетьстрой». Позже работал слесарем в тресте КПД. В арбитражном суде работал с 1987 года. До 1992 года заведовал хозяйством Государственного арбитража Башкирской АССР. Затем устроился на должность ведущего специалиста, в 1993 году стал судьей-стажером. В судейской должности проработал с 1994 до мая текущего года.

Председатель Союза экологов республики Александр Веселов отмечает, что долгое время министерство экологии было местом ссылки людей, «которых нужно было куда-то пристроить»: «Мол, иди в экологи. Никому не ясно, чем они там занимаются, отсидишься там». «Надзорный орган должен иметь постоянную ротацию кадров, тем более там коррупциогенные направления есть, например, связанные с выдачей разрешений. Но сейчас это министерство имеет, пожалуй, самый низкий рейтинг среди республиканских ведомств. С ними никто не считается, снисходительное отношение»,— отмечает собеседник. По его мнению, ведомство нуждается «в хорошей чистке и обновлении кадров, но не ради чистки, а чтобы поднять авторитет этого органа власти». «Так как у Урала Искандарова опыта работы в природоохранной сфере нет, ему будет трудно. С другой стороны, Азат Кутлиахметов (возглавлял министерство в 2010-2012 годах.— „Ъ“) был классным специалистом в экологии, но тоже не задержался, так как не имел административно-управленческого и административного опыта»,— добавил господин Веселов. По мнению эксперта, если у нового министра действительно есть желание внести свой вклад в улучшение экологической ситуации в регионе, ему «нужно совместно с правительством найти рычаг воздействия на крупные предприятия типа „Башнефти“, „Газпром нефтехим Салавата“, „Полиэфа“», активизировать работу общественного совета, созданного при министерстве и совета по экологическому предпринимательству.

Бывший глава минэкологии (в 2012 — 2018 годах) Илдар Хадыев полагает, что главное для нового министра — «найти общий язык с командой».

Доктор химических наук, эколог Марс Гилязов в то же время отмечает, что функции минэкологии в настоящее время «настолько скукожены, и его сотрудники так мало могут, что влияние этого ведомство на состояние экологии в регионе стремится к нулю».

Влада Шипилова, Наталья Павлова