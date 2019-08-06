Пришедших с ребенком на акцию 27 июля допросили в качестве свидетелей

Следователь допросил супругов Проказовых, пришедших на несанкционированную акцию 27 июля с годовалым ребенком, в качестве свидетелей, сообщил “Ъ FM” адвокат пары Максим Пашков. Никаких обвинений родителям мальчика предъявлено не было. «Им задавались вопросы касательно подробностей их частной жизни, были даны на них все ответы. Никто им никаких претензий уголовно-правового характера не предъявляет»,— рассказал юрист.

По словам господина Пашкова, в ходе допроса обсуждался исключительно инцидент с ребенком, никаких вопросов об объявленном в розыск Сергее Фомине, на руках у которого находился мальчик, не задавалось. «Никто на них никаких протоколов не составлял, к административной ответственности они не привлекались. Тот человек, которому якобы передали ребенка с целью скрыться,— их близкий родственник, крестный отец их детей. Никто никаких цепей оцепления не прорывал, естественно»,— добавил адвокат.

Ранее мать ребенка Ольга Проказова сообщила «Медиазоне», что СКР возбудил уголовное дело по статье 125 УК РФ (оставление в опасности) и статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) из-за присутствия ребенка на акции. Прокуратура ранее направила заявление в суд о лишении супругов родительских прав. Ночью в квартире семьи был проведен обыск.

Сергей Фомин является волонтером штаба экс-кандидата Любови Соболь. После акции в защиту незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы он был объявлен в розыск. Как сообщил радио «Свобода» Дмитрий Проказов, господин Фомин является двоюродным братом его жены.

27 июля в Москве прошла несанкционированная акция за допуск на выборы незарегистрированных кандидатов. По данным МВД, акция собрала более 3,5 тыс. человек. «ОВД-Инфо» сообщило о 1373 задержанных.

Подробнее о ситуации — в публикации “Ъ” «“Отец мальчика не обладает правом голоса“».