Из «Суммы» вычли мастеров рукопашного боя

Дорогомиловский райсуд столицы вынес приговор группе спортсменов — мастеров различных видов единоборств, работавших в личной охране совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова, который сейчас обвиняется в создании преступного сообщества и хищении бюджетных средств. Бойцам инкриминировали жестокое избиение самбиста Шамиля Курамагомедова, который повздорил с директором по сопровождению бизнеса «Суммы» Денисом Клопневым. И хотя спортсмены отрицали как работу на группу «Сумма», так и свое участие в нападении, каждому из них суд назначил год и восемь месяцев лишения свободы.

Процесс в Дорогомиловском суде продолжался несколько месяцев. На скамье подсудимых оказались пятеро спортсменов—уроженцев Дагестана — Салим Абакаров, Басир Абакаров, Магомед Абдурахимов, Исмаил Алиев и Феликс Уруджев. Все они — мастера спорта или мастера спорта международного класса по различным видам единоборств, Басир Абакаров удостоился даже звания заслуженного мастера, а четырехкратный чемпион страны по смешанным единоборствам и армейскому рукопашному бою Уруджев является также заслуженным тренером.

Как говорится в материалах дела, осенью 2014 года призер чемпионата России по самбо Шамиль Курамагомедов после собеседования в офисе «Суммы» (Хлебный переулок, 24/1) был принят в группу быстрого реагирования компании. При этом, как сам спортсмен рассказал в суде, официальный трудовой договор с ним не заключался, а зарплату выдавали в конверте. По словам господина Курамагомедова, основной задачей группы, в которой он работал, была охрана совладельца «Суммы» Зиявудина Магомедова «при его передвижениях». Возглавлял личную охрану бизнесмена Денис Клопнев, который официально занимал пост директора по сопровождению бизнеса «Суммы». В группе, рассказал потерпевший, работало около десяти человек, которые тренировались в клубе Eagles MMA (Кутузовский проспект, 71). Стоит отметить, что здесь же тренировался и знаменитый Хабиб Нурмагомедов.

Однако спустя два года после устройства на работу у Курамагомедова случился конфликт с его непосредственным шефом Денисом Клопневым: то предъявил самбисту претензии, заявил, что зря взял его на работу, и выгнал из охраны, не заплатив зарплату. Господин Курамагомедов на некоторое время вернулся в Махачкалу, однако позже решил вновь поехать в столицу, хотя знакомые предостерегали его от этого шага. Как только господин Курамагомедов в июне 2017 года появился в Москве, ему позвонил бывший коллега по охране и предложил встретиться и поговорить. А 12 июня, когда Шамиль Курамагомедов с приятелем подходил к дому на Аминьевском шоссе, где он снимал квартиру, самбиста окружили и жестоко избили. Как следует из заключения экспертов, спортсмену было нанесено не менее 15 ударов по голове и туловищу, в результате чего у него были раздроблены верхняя челюсть и нос, сломана глазница и т. п.

Стоит отметить, что изначально следственный департамент МВД начал расследовать дело не по «профильной» для полиции статье о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК РФ), однако затем обвинение спортсменам было переквалифицировано на ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести). Поначалу расследование велось неспешно, но резко активизировалось после ареста в марте 2018 года братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых, которым инкриминировали создание ОПС, а также хищение бюджетных средств.

В ходе рассмотрения дела в суде спортсмены не признавали вины и настаивали, что не имели никакого отношения к группе «Сумма» и не работали в охране ее совладельца. В итоге суд приговорил каждого подсудимого к 1 году 8 месяцам лишения свободы. Между тем Денис Клопнев числится в розыске, а его представитель утверждает, что он находится на лечении за границей.

Владислав Трифонов