Прокуратура просит суд лишить родительских прав пришедших с ребенком на акцию 27 июля

Прокуратура направила заявление в суд о лишении родительских прав супружеской пары, пришедшей на несанкционированную акцию 27 июля в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордум c годовалым ребенком. В прокуратуре считают, что «супруги, эксплуатируя ребенка, злоупотребили своими родительскими правами в ущерб интересам сына»: на акции родители передали малолетнего ребенка неназванному «третьему лицу», и это подвергло опасности здоровье и жизнь мальчика, а также повлекло причинение ему физического и морального вреда. Какой конкретно нанесен был вред ребенку, в сообщении ведомства не сказано.

«Указанные нарушения послужили основанием для направления прокурором в порядке ч. 1 ст. 45 ГПК РФ в суд заявления о лишении родительских прав супругов в отношении малолетнего ребенка»,— говорится в сообщении прокуратуры Москвы.

Как сообщает Telegram-канал Baza, «третье лицо» — это Сергей Фомин, объявленный после акции 27 июля в розыск. По версии следствия, мужчина, покидая акцию, взял на руки чужого ребенка, чтобы пройти мимо оцепления. В МВД полагают, что именно господин Фомин руководил действиями протестующих.

Согласно проверке, проведенной прокуратурой, отец мальчика не обладает правом голоса на выборах в Мосгордуму 2019 года, так как имеет лишь временную регистрацию в Москве. Имеет ли право голоса мать ребенка, неизвестно.

27 июля в Москве прошла несанкционированная акция за допуск на выборы в Мосгордуму незарегистрированных кандидатов. По данным МВД, акция собрала более 3,5 тыс. человек. По оценке корреспондентов “Ъ”, на акцию пришли по меньшей мере 6 тыс. человек. «ОВД-Инфо» сообщило о 1373 задержанных, 265 из которых провели две ночи в отделах полиции.

3 августа прошла новая несанкционированная акция. По оценкам МВД, на митинг в столице вышли 1,5 тыс. человек, 600 человек задержали. По данным «ОВД-Инфо», на ней задержали 1001 человека. 5 человек были госпитализированы в ходе акции.

О том, как проходила акция 27 июля, читайте в материале “Ъ” «Москвичи и гости полиции».