Коктейль к 110-летию газеты и 30-летию возобновления издания

Дата: 15 августа 2019 года

Место: отель «Ренессанс», г. Самара, ул. Ново-Садовая, 162в

В 2019 году «Коммерсанту» исполняется одновременно и 30, и 110 лет. В 1909 году вышел первый номер газеты «Коммерсантъ» в Москве, а в 1989 году издание возобновило работу. Сегодня ИД «Коммерсантъ» — один из старейших издательских домов и одна из самых авторитетных и влиятельных медиаструктур в стране. Основные принципы «Газеты с твердым знаком» — оперативность, достоверность, объективность. Нам не надо задумываться о своем месте в истории: о нем сами расскажем на специальном торжестве.

Программа мероприятия

16:00–17:30. Мастер-класс «Как тебя видят СМИ?»

Виктор Лошак, директор по стратегии ИД «Коммерсантъ», лауреат премий союза журналистов СССР и России, профессор факультета международной журналистики МГИМО.

17:30–19:00. Мастер-класс «Моя Коллекция. Инвестиции в искусство и современное меценатство».

Михаил Каменский, российский искусствовед, арт-менеджер и аналитик арт-рынка. Генеральный директор «Сотбис Россия–СНГ» (2007–2016 гг).

19:00–22:00. Коктейль по слу­чаю юбилея издания: welcome drink, фуршет, живая музыка.