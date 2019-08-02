«Нижнекамскнефтехим»: вторая 50-летка

31 июля 1967 года, когда Нижнекамский химкомбинат выпустил первую продукцию на первом блоке центральной газофракционирующей установки мощностью 750 тыс. тонн в год, считается днем рождения «Нижнекамскнефтехима». Сейчас ПАО «Нижнекамскнефтехим», входящее в ГК «ТАИФ», по праву называют точкой роста экономики Татарстана. Перерабатывая прямогонный бензин, широкую фракцию легких углеводородов и другое нефтехимическое сырье, НКНХ выпускает мономеры и пластики, синтетические каучуки и иные продукты нефтехимии. Компания поставляет свыше 120 наименований продукции высокого качества потребителям России и более чем 50 стран Европы, Америки и Юго-Восточной Азии.

Современный «Нижнекамскнефтехим», по выражению его генерального директора Азата Бикмурзина, «поступательно продолжает свое развитие».

«Нижнекамскнефтехим» входит в топ-10 мировых производителей синтетических каучуков. Является крупнейшим в мире производителем полиизопрена и третьим в мире поставщиком бутиловых каучуков. Автомобильные шины многих международных брендов производят из сырья этой татарстанской компании. В Российской Федерации ПАО «Нижнекамскнефтехим» — второй по величине поставщик пластиков.

Благодаря инвестициям акционеров в последние годы «Нижнекамскнефтехиму» удалось серьезно модернизировать и нарастить мощности, увеличив объем выпуска базовых крупнотоннажных сырьевых позиций, используемых на собственных производствах целевой товарной продукции, и, как следствие, укрепить позиции на рынке.

Так, в 2018 году на заводе этилена были введены в эксплуатацию две новые печи пиролиза типа SRT-VI взамен морально и физически устаревших типа SRT-II, с которых начиналась история завода. В итоге компания получила производительный, надежный, а также экологичный печной блок, позволяющий увеличить выпуск этилена до 616 тыс. тонн в год и значительно сократить выбросы в атмосферу.

Кроме того, на заводе этилена до 265 тыс. тонн в год была увеличена производительность установки бензола за счет строительства нового производства экстракции и выделения бензола. Это дает возможность исключить объемы закупки бензола на стороне.

В рамках программы по наращиванию выпуска изопренового каучука СКИ-3 до 330 тыс. тонн в год на предприятии были введены в эксплуатацию новые мощности по производству формальдегида и изобутилена, а также модернизировано производство изопрена. При этом компания рассчитывает скорректировать объемы закупок метанола, сырья для выпуска формальдегида, и начать его собственное производство в объеме 500 тыс. тонн в год. Эти инвестиции также помогут предприятию оптимизировать затраты на выпуск каучука СКИ-3. «Производство своего метанола позволит нам снизить зависимость эффективности производства СКИ от колебаний цен покупного сырья, а кроме того, улучшит экологическую составляющую. Так как новое современное и безопасное производство планируется построить вместо трех старых, морально и физически устаревших установок, спроектированных еще в 60–70-е годы прошлого века, количество выбросов снизится втрое»,— отмечает Азат Бикмурзин.

Компания запустила новое производство катализатора КДИ-М, которое обеспечивает потребности действующих производств ПАО «Нижнекамскнефтехим» в катализаторах дегидрирования в полном объеме. Микросферический алюмохромовый катализатор марки КДИ-М используется в процессе дегидрирования изобутана в изобутилен. Он является одним из важнейших вспомогательных материалов, применяемых в производстве изопренового каучука. Нижнекамский КДИ-М отличается повышенной активностью и селективностью, обеспечивает более устойчивый выход продукта.

Успешно на предприятии реализуется проект по выпуску новых видов продукции — твердого полиэтиленгликоля и метилоксиэтилированного полиэтиленгликоля. Эти продукты используются в производстве различных моющих и чистящих средств в качестве стабилизатора регулятора вязкости, антистатика, а также в производстве пластификаторов бетонных смесей.

Кроме того, «Нижнекамскнефтехим» приступил к реализации проекта по выпуску дивинил-стирольного синтетического каучука (ДССК) мощностью 60 тыс. тонн в год. Этот продукт предназначен для производства экологичных, так называемых зеленых шин. Завершить реализацию проекта планируется в 2020 году.

В прошлом году на «Нижнекамскнефтехиме» был налажен выпуск трех марок полиэтилена средней плотности для изготовления пластиковых изделий методом ротационного формования. Освоены две марки полистирола для получения пищевой упаковки, новая марка бимодального полипропилена для изготовления композиционных материалов, деталей для автомобилестроения, одна марка полиэфира для использования при производстве однокомпонентных полиуретановых монтажных пен.

«Эти проекты в первую очередь нацелены на максимальную мобилизацию существующих внутренних процессов и ресурсов, что в конечном итоге приводит к дальнейшим более глубоким переделам»,— говорит Азат Бикмурзин.

В результате инвестиций в развитие в прошлом году предприятие достигло небывалых объемов выработки бутилового каучука, пластиков, бензола, пропилена, изопрена. ПАО «Нижнекамскнефтехим» реализовало 716 тыс. тонн каучуков, что на 14 тыс. тонн больше, чем в 2017 году. При этом 84% этой продукции было поставлено на экспорт. Суммарный объем реализации пластиков превысил 717 тыс. тонн, что на 19 тыс. тонн больше, чем в 2017 году. В целом за 2018 год производство на предприятии в сопоставимых ценах выросло на 3,2%, а выручка — на 16,5%, до 188,9 млрд руб.

И это несмотря на значительные убытки в производстве изопренового синтетического каучука (СКИ). Причиной стало резкое повышение стоимости углеводородного сырья, доля которого в готовом продукте превышает 50%: цена сырой нефти Brent в течение 2018 года увеличилась на 14%, газа бутана — на 29%, а смеси пропан-бутана — на 31%. Одновременно произошло снижение на 12% котировок натурального каучука, к которым привязаны цены на СКИ. «Но, несмотря на это, все обязательства по заключенным контрактам и договорам “Нижнекамскнефтехим” выполнил в полном объеме»,— говорит Азат Бикмурзин.

Предприятие показало положительную динамику и в этом году. Только за первое полугодие 2019 года переработано более 1,6 млн тонн основного сырья, выпущена 361 тыс. тонна пластиков, 347 тыс. тонн каучуков. Выручка от реализации продукции за этот срок достигла 90,6 млрд руб.— прирост к аналогичному периоду прошлого года составил 3,5%.

Основным корпоративным приоритетом «Нижнекамскнефтехима» является максимальная экологическая эффективность производства. И в этом отношении 2019 год можно назвать по-настоящему прорывным. В конце мая специалисты предприятия завершили строительные и приступили к пуско-наладочным работам на биологических очистных сооружениях (БОС), где завершается второй этап масштабной реконструкции этого главного экологического объекта. Пуск очистных сооружений после модернизации планируется в конце августа. Все объекты БОС имеют ряд уникальных технологических особенностей. Для повышения качества на узле механической очистки промышленных стоков применен один из лучших в Европе метод биофильтрации с эффективностью очистки до 95%!

На конец года запланирован пуск в эксплуатацию еще одного знакового объекта — внеплощадочного коллектора промливневых стоков. Этот трубопровод протяженностью 15 км позволит увеличить пропускную способность и безопасность транспортировки промышленных стоков с действующих и строящихся производств компании на БОС для их дальнейшей очистки. Улучшатся экологические показатели и безопасность, так как исключается риск попадания стоков в почву и водоемы, а также неприятных запахов — в атмосферу. Строительство нового коллектора связано с активным развитием Нижнекамского промышленного узла и, как следствие, с высокой нагрузкой на ныне действующий коллектор. Все это необходимо, чтобы обеспечить экологическую безопасность в условиях интенсивного роста производства согласно стратегическим планам по развитию компании.

Инвестиционная программа «Нижнекамскнефтехима» только в 2019 году оценивается более чем в 56 млрд руб. Ее приоритетами являются создание производства каучука ДССК, строительство нового олефинового комплекса ЭП-600, создание новой электростанции (ПГУ-ТЭС) мощностью 495 МВт для обеспечения нового этиленового комплекса электрической и тепловой энергией, а также для повышения общей энергоэффективности производств «Нижнекамскнефтехима».

Эта программа уже обеспечена финансовыми ресурсами. В прошлом году были подписаны долгосрочные кредитные соглашения с консорциумом банков, представляющих Федеративную Республику Германия, под покрытие страховым полисом Euler Hermes на общую сумму более €1 млрд. Кроме того, в декабре «Нижнекамскнефтехим» разместил первый выпуск своих биржевых облигаций.

К строительству нового этиленового комплекса мощностью 600 тыс. тонн в год компания планирует приступить этой осенью.

Все намеченное при поддержке руководства ГК «ТАИФ» и правительства Республики Татарстан сегодня успешно воплощается в жизнь. Выполняя перспективную программу развития, компания укрепляет позиции флагмана всей отечественной нефтехимии.