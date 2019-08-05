Сибирь, спаленная пожаром

Оценить масштабы огненной беды, захватившей в плен больше 3 млн гектаров иркутских, красноярских и якутских лесов, по сухим цифрам и высказываниям чиновников невозможно. Реальную картину дают лишь космические технологии. На снимке из космоса видно, как сибирские изумрудные долины превращаются в ржавые пятна, слегка прикрытые голубыми облаками дыма. Зрелище — впечатляюще-ужасающее и вызывает единственный вопрос: что делать и делать ли? Ведь основные очаги возгорания находятся в сотнях и даже тысячах километров от людей, подобраться к ним непросто, а потушить — нереально. Дело в том, что ликвидировать природные пожары (да еще и на такой площади) привычными способами нельзя. Техника и специалисты, отправленные на места, активно поливают языки пламени. Вот только их вклад — буквально капля в море. Территория, на которой они работают,— меньше 5% от пожаров в целом.

В сложившейся ситуации эксперты лишь разводят руками и говорят, что надеяться нужно на дожди. Правда, раньше 10–11 августа до огня они не дойдут. При этом следует понимать специфику таких масштабных пожаров. «Разогретый воздух, дым формируют более сильный антициклон. То есть дожди могут начать выпадать не там, куда они условно собирались пойти, а по границам зон горения, и это усугубит ситуацию с наводнениями»,— рассказал журналистам руководитель противопожарной программы «Гринписа России» Григорий Куксин. К тому же пока бояться стоит вовсе не огня, который стремительно уничтожает огромные запасы леса. Настоящая проблема — дымовая завеса. Она накрыла Сибирь и Урал, распространилась от Поволжья до Камчатки и добралась до Китая и Канады.

Тем не менее называть нынешние природные пожары самыми масштабными за всю историю наблюдений не стоит. Печальные рекорды российские пирологи зафиксировали в 2002 году: тогда полыхали почти 12 млн гектаров лесов, степей, тундр и торфяников

Ганна Курак