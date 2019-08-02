Российские сборные проверяют квалификацию

Сегодня стартует олимпийский отбор в волейболе, самом успешном для России игровом виде спорта. Лучший шанс для каждой из двух отечественных сборных пробиться на Олимпиаду в Токио, открывающуюся через год,— выиграть свой интерконтинентальный квалификационный турнир на домашней площадке. Но если насчет мощи мужской команды, недавно победившей в Лиге наций, нет никаких сомнений, то состояние женской, провалившейся в этом турнире, вызывает вопросы.

Стартующий сегодня олимпийский отбор определит 11 мужских и 11 женских сборных, которые через год в Токио выступят в волейбольных соревнованиях вместе с освобожденными от него хозяевами — японцами. Для России волейбол — безусловно, самый успешный среди игровых видов. Он — единственный, в котором обе национальные команды находятся в верхней части мирового рейтинга и перед каждым топовым состязанием котируются как претенденты на награды. Мужская завоевала олимпийское золото в 2012 году в Лондоне.

Формат отбора довольно прост. Как для мужчин, так и для женщин первая часть состоит из шести интерконтинентальных квалификационных турниров, в каждом из которых участвуют шесть сборных. Путевку на Олимпиаду приносит только первое место. У потерпевшего неудачу, если он находится высоко в рейтинге Международной федерации волейбола (FIVB), остается шанс пробиться в Токио через континентальную квалификацию. Но этот шанс гораздо скромнее: учитывая высокий уровень конкуренции в европейском волейболе, состав такого турнира с единственной путевкой на кону наверняка будет чрезвычайно плотным.

Оба интерконтинентальных турнира с участием российских сборных пройдут на их площадке: женский в ближайший уикенд — в Калининграде, мужской через неделю — в Санкт-Петербурге. При этом насчет присутствия мужчин на Олимпиаде нет фактически никаких сомнений. В их турнире есть наряду со значительно уступающими россиянам в классе кубинцами и мексиканцами крепкий соперник — уже несколько лет входящие в элиту мирового волейбола иранцы. Но форма сборной России сейчас слишком хороша. В середине июля она выиграла Лигу наций, по дороге к золоту которой в «Финале шести» расправилась с находящимися в волейбольной иерархии выше иранцев поляками и американцами. А в Санкт-Петербурге в ее заявку вольется еще ряд опытных игроков, предыдущие соревнования пропускавших.

Вопросы есть по поводу женской команды. Она тоже выступала в Лиге наций, но срезалась уже в предварительном раунде. Даже не просто срезалась, а потерпела сокрушительный провал, заняв 14-е, третье с конца, место и одержав всего три победы в 15 матчах.

Соперничать в Калининграде россиянкам предстоит со сборными Южной Кореи, Канады и Мексики. И одна из этих сборных представляет серьезную угрозу. Речь о кореянках, которые постоянно играют в главных турнирах и иногда добираются до высоких стадий. Например, на предыдущей Олимпиаде — в Рио-де-Жанейро в 2016 году — корейская команда выбыла, как и российская, в четвертьфинале.

Впрочем, есть два обстоятельства, заставляющих думать о том, что сборная России при всех своих проблемах отбор, скорее всего, проскочит. Первое — это тонус корейской команды, которая завершила предварительный раунд Лиги наций с теми же тремя победами в активе и заняла в официальной классификации место на строчку ниже, чем россиянки. Второе, еще важнее,— свежие изменения в сборной России. К ней присоединились три знаменитые волейболистки, не игравшие в Лиге наций,— диагональная Наталия Гончарова, а также блокирующие Ирина Фетисова с Ириной Королевой. Плюс тренерский штаб во главе с Вадимом Панковым усилил итальянец Серджо Бузато, много лет работающий в штабе мужской сборной. И ощутимые результаты это усиление, кажется, уже принесло. «Разминалась» перед олимпийским отбором сборная России, получившая подкрепление, на Кубке губернатора Калининградской области матчами с тремя командами, опередившими ее в Лиге наций,— бельгийской, немецкой и польской. Игра россиянок была далеко не идеальной, но во всех встречах они одержали победы.

Алексей Доспехов