Губернатора Петербурга выберут в регионах

Петербургский горизбирком договорился с коллегами из Псковской и Ленинградской областей о предоставлении помещений для голосования на выборах губернатора города. Там будут голосовать петербуржцы, которые не находятся по месту проживания. Члены избиркома разошлись во мнении относительно необходимости проекта, но большинством голосов его приняли. Эксперты также не были едины во мнении.

Избирательная комиссия Санкт-Петербурга на заседании 11 июля рассмотрела проект обеспечения земляков, находящихся вне территории города, правом выбирать губернатора по месту нахождения. Для этого были достигнуты договоренности с избирательными комиссиями Ленинградской и Псковской областей.

Как доложил коллегам член ГИК с правом решающего голоса Юрий Кузьмин, только в Ленобласти планируется оборудовать 72 избирательных участка. 33 из них готовы на 100%, а остальные подготовят ко дню выборов. Кроме того, рабочая группа по этому вопросу объехала возможные точки, лично убедившись в их оснащении, и договорилась с главами садоводств. В ГИКе пока не смогли назвать общее количество участков, которые планируется оборудовать в Псковской области.

Члены избирательной комиссии разошлись в вопросе целесообразности проведения выборов по месту назначения, а также контроля за соблюдением законодательства. Как заявил член горизбиркома Алексей Березин, у него имеется информация о готовящихся фальсификациях, а также о конкретных людях, которые их готовят. Представители оппозиционных партий выступили против проекта, однако заявили, что направят наблюдателей на максимальное количество участков.

«Никто реально не знает, сколько в этих регионах избирателей и каким образом они будут закрепляться,— говорит политолог, доцент кафедры политической психологии СПБГУ Александр Конфисахор.— На подобных участках, на которых никто не контролирует количество избирателей и само осуществление голосования, есть теоретическая возможность получить необходимые цифры. Если человек очень хочет проголосовать, то он может оторваться от огорода, приехать вечером в город и реализовать свое право. Кто не хочет, тот и на выездной участок не пойдет. Я не думаю, что наблюдатели смогут обеспечить контроль».

По мнению политолога и директора Института современного государственного развития Дмитрия Солонникова, если законодательство позволяет обеспечить избирательное право петербуржцев вне границ города, то его нужно использовать. «До четверти петербуржцев на выходных переезжают в Ленобласть. То, что будет предоставлена возможность проголосовать,— момент позитивный, но, как мы видели на опыте Москвы, сильно повлиять на явку и итоги выборов система не смогла»,— напоминает эксперт.

«Пока спорные вопросы есть, но мне кажется, что тут больше плюсов, чем минусов. Опасений, что такой вид голосования может привести к нарушениям, нет. Прошлогодний опыт Москвы показал, что в эту сторону ничего сделано не было. Процент бюллетеней, который оказался в урнах, не повлиял вообще ни на что»,— отмечает господин Солонников.

Олег Дилимбетов