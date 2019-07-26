К родителям Янкаускаса пришли с обыском

Экс-кандидат в депутаты Мосгордумы Константин Янкаускас сообщил, что к его родителям пришли с обыском. «К моим родителям в дверь ломится толпа полиции и следователей с обыском. Я не живу в этой квартире уже несколько лет»,— написал он в Twitter.

По словам господина Янкаускаса, обыск связан с тем, что 27 июля он собирается участвовать в несанкционированном митинге в центре Москвы. «Обыск — попытка заставить меня не прийти на акцию к мэрии. Но я все равно приду»,— написал он.

Ранее обыски прошли еще у нескольких экс-кандидатов в депутаты Мосгордумы: Дмитрия Гудкова, Ивана Жданова, Алексея Соловьева и Николая Баландина. Восемь незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, среди которых Любовь Соболь, Елена Русакова и Кирилл Гончаров, получили повестки на допрос к следователю. Вызовы связаны с уголовным делом по ст. 141 УК РФ (препятствие работе избирательных комиссий).

В субботу, 27 июля, у здания мэрии пройдет несанкционированная акция из-за отказа в регистрации независимым кандидатам на выборы в Мосгордуму. Прокуратура Москвы предупредила об ответственности за участие в митинге. Против организаторов проводится административное расследование.

Подробнее о ситуации читайте в публикации “Ъ” «Следствие проводит предвыборные допросы населения».