В каждом поселении Ленобласти появятся стадионы и лыжные трассы

В Ленинградской области вводится единый стандарт по числу спортивных объектов для каждого населенного пункта. На территориях, имеющих статус сельского поселения, должны быть построены по три спортивных объекта — ФОК, стадион и лыжная трасса. В каждом населенном пункте со статусом города таких объектов должно быть пять — ФОК, стадион, лыжная освещенная трасса, велодорожки и спортивный парк.

По словам губернатора региона Александра Дрозденко, это число спортиных объектов является минимальным. Они необходимы, чтобы привлечь население в массовый спорт. «Чтобы люди занимались спортом, нужно сделать так, чтобы им было, где заниматься», — добавил господин Дрозденко.