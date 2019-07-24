Основана в 1999 году и специализируется на интернет-торговле, а также создании площадок и технологий для e-commerce. В группу входит розничный портал Taobao, онлайн-площадка Tmall.com (представляет крупные бренды и ритейлеры), платежная система Alipay, онлайн-ритейлер AliExpress, ориентированный на зарубежных покупателей, Alibaba.com (торговая площадка для организаций) и другие активы.

Осенью 2014 года Alibaba Group провела крупнейшее в истории IPO, компания привлекла совокупно почти $25 млрд. Количество активных покупателей, пользующихся сервисами Alibaba Group, в 2018 году увеличилось до 654 млн человек. Выручка Alibaba Group за прошлый год составила $56,1 млрд, чистая прибыль — $11,9 млрд. В 2018 году компания только в Китае обработала заказов на $853 млрд. Основатель и крупнейший акционер компании — Джек Ма, он владеет 11,7% акций. Капитализация — $453,02 млрд.

В июне 2019 года Alibaba Group, Mail.ru Group, «МегаФон» и Российский фонд прямых инвестиций подписали соглашение о совместном предприятии, которое оценивается в $2 млрд.