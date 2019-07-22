«Шпионские камни ЦРУ» нашлись в Иране

На фоне танкерной войны в районе Персидского и Оманского заливов и ожидания санкций со стороны Великобритании, Иран объявил о разоблачении на своей территории шпионской сети Центрального разведывательного управления (ЦРУ). В Тегеране неоднократно подчеркивали, что именно Вашингтон подталкивает Лондон и других союзников к противостоянию с Ираном. США назвали информацию о шпионах ложью. При этом госсекретарь Майк Помпео выразил надежду на то, что иранцы будут вести себя «как нормальная страна» и тогда Вашингтон пойдет на переговоры с Тегераном.

Информацию о задержании 17 шпионов ЦРУ обнародовал в понедельник на пресс-конференции в Тегеране человек, представившийся как директор контртеррористического департамента Министерства информации (разведки) Ирана. Свое имя он не назвал. По словам чиновника, разоблаченные еще 18 июня шпионы работали в критически важных для страны отраслях, связанных с экономикой, ядерной энергетикой и информационной безопасностью. Каждый из 17 человек действовал самостоятельно, они не были связаны друг с другом. Некоторые из них, по данным иранских СМИ, были казнены.

Это не первое сообщение о разоблачении американских шпионов в Иране. В частности, еще 19 апреля министр информации и руководитель иранских спецслужб Махмуд Алави заявил, что разведка раскрыла сеть ЦРУ из 290 шпионов. 17 июня секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани также сообщил о нейтрализации «крупной шпионской сети ЦРУ, которая действовала в киберпространстве страны».

В этот раз к пресс-конференции сотрудника Министерства информации в Иране был приурочен показ фильма под названием «Сеть ЦРУ». В нем приводятся детали о вербовке и разоблачении шпионов, некоторые из них сами рассказывают свою историю. Лица шпионов скрыты. Кадры вербовки выглядят как постановочные. При этом телеканал BBC заметил как минимум одну фактологическую ошибку в фильме.

Кадр, где локация указана как Азербайджан, снят на самом деле в Ереване. Это подтвердил и корреспондент “Ъ” в Армении.

В фильме, содержание которого пересказывают многие иранские СМИ, говорится, что в сеть ЦРУ зачастую попадали те, кто хотел получить американскую визу, а также работать за рубежом. Хотя между Ираном и США нет дипломатических связей с 1980 года, иранцы могут получить американскую визу в посольствах других странах, в частности в ОАЭ, где, как утверждается, и был завербован один из шпионов.

Вербовка, согласно обнародованной информации, также осуществлялась на научных конференциях в разных странах. Кроме того, утверждается, что сотрудники ЦРУ обращались к иранцам в соцсетях и при этом не скрывали, что речь идет о шпионаже. Все завербованные прошли обучение на специальных курсах ЦРУ. Для связи с ними в Иране, как следует из фильма, разведывательное управление использовало «сверхсовременные шпионские программы», заключенные в контейнеры, замаскированные под камни. Шпионы якобы должны были забирать эти «камни» из разных городских районов. В случае опасности они должны были подать сигнал ЦРУ о немедленной эвакуации, однако при попытке побега вместо американских агентов их встретила иранская контрразведка.

Иранские СМИ подчеркивают, что успешное разоблачение шпионской сети стало результатом изменения политики разведки от «обороны к нападению», и это произошло около года назад, когда начался рост напряженности в отношениях между США и Ираном.

В мае прошлого года Вашингтон вышел из «ядерной сделки» с Ираном — Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) — и взял курс на восстановление санкций в отношении Тегерана. В итоге это привело к кризису не только в американо-иранских отношениях, но и к танкерной войне в районе Персидского и Оманского заливов, где главным оппонентом иранцев стала Великобритания. В начале июля британские власти задержали в Гибралтаре иранский танкер по подозрению в перевозке нефти в Сирию, что запрещено санкциями ЕС. В ответ на прошлой неделе иранцы захватили британский танкер. При этом в Тегеране, несмотря на угрозу санкций со стороны Великобритании, все еще рассчитывают на диалог с Лондоном, возлагая вину за обострение ситуации на США. Именно на фоне ожидания британских санкций и была опубликована информация о новой шпионской сети ЦРУ.

«Сообщение о том, что Иран поймал шпионов ЦРУ, абсолютная ложь. Ноль правды. Просто еще больше вранья и пропаганды (как и о сбитом дроне), распространяемой религиозным режимом, который очень плох и не знает, что делать.





Их экономика мертва, и будет еще хуже. Иран — это полный бардак»,— написал в понедельник в Twitter президент США Дональд Трамп.

В таком же духе высказался и американский госсекретарь Майк Помпео в утреннем эфире телеканала Fox News. «Иранский режим имеет богатый опыт лжи»,— ответил он на просьбу прокомментировать заявление иранцев об аресте шпионов. О лжи Тегерана госсекретарь говорил и в минувшую субботу. Тогда он призвал иранцев принять решение, хотят ли они вести себя как «нормальная страна». «Если они это сделают, мы готовы вести переговоры по широкому спектру вопросов без предварительных условий, и я надеюсь, что они это сделают»,— подчеркнул Майк Помпео. Однако, по его словам, «нет никаких признаков» того, что Иран готов изменить свое «порочное поведение».

«Идет война нервов. Иранцы чувствуют, что они должны реагировать на оказываемое на них давление. Так произошло, в частности, с задержанием британского танкера в ответ на арест иранского судна в Гибралтаре, так происходит и с публикацией информации о шпионской сети»,— сказала “Ъ” научный сотрудник Высшей школы экономики Юлия Свешникова. «Заявления Ирана о шпионах выглядят слишком демонстративно на фоне общей напряженности вокруг Ирана»,— подчеркнула она. Эксперт считает, что нормализация ситуации возможна только после примирения между Вашингтоном и Тегераном, когда они решат все вопросы, которые накопились между ними за 40 лет после исламской революции и захвата американского посольства в Тегеране. «В противном случае говорить о соблюдении и дальнейшем существовании СВПД, поддержании безопасности в районе Персидского и Оманского заливов, решении многих других проблем будет бесполезно»,— заключила госпожа Свешникова.

Марианна Беленькая