10 попыток королевских реституций

Бывшие монархи и их потомки бьются за свои права с переменным успехом, но сроков давности не признают. Вот некоторые примеры в исторической последовательности.

Подготовил Артем Косенок

Корея

Фото: AFP

В 1910 году Япония оккупировала тогда еще единую Корею, а ее последний император Сунджон был лишен власти. В сентябре 2006 года среди потомков императорской семьи начались разногласия: племянница последнего правителя Ли Хэвон провозгласила себя императрицей, но ее поддержали не все члены династии. В сентябре 2012 года суд центрального округа Сеула отказался удовлетворить иск Ли Хэвон и еще 16 членов семьи, в котором они требовали вернуть им собственность монарха — земельный участок площадью 12,7 тысячи квадратных метров в пригороде столицы.

Россия

Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ

Февральская и Октябрьская революции 1917 года привели к свержению монархии и экспроприации имущества членов династии. Романовы не раз заявляли, что готовы вернуться в Россию, если за ними признают статус исторической институции. При этом одна из представительниц дома, Мария Владимировна, выступает против реституции конфискованного имущества. В декабре 2005 года она обратилась в Генпрокуратуру РФ с просьбой признать императора Николая II и членов его семьи жертвами политических репрессий. Спустя три года Верховный суд согласился с ее доводами.

Турция

Представители турецкой династии Османов, высланные из страны после свержения в 1922 году султана Мехмеда VI, неоднократно заверяли, что политических амбиций не имеют. Тем не менее в октябре 2010 года СМИ сообщали, что один из членов семьи Бейзаде Бюлент Осман намеревался обратиться в Европейский суд по правам человека, предъявив претензии на нефтяной район возле города Мосул на севере Ирака на том основании, что он ранее принадлежал султанской семье. Чем закончилась эта история, в дальнейшем не сообщалось.

Испания

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Династия испанских Бурбонов лишилась трона в 1931 году, когда к власти в стране пришли республиканцы. Однако пришедшие им на смену франкисты, как выяснилось, также не торопились вернуть монархию. Лишь после смерти диктатора Франсиско Франко 20 ноября 1975 года Хуан Карлос де Бурбон стал королем Испании. Королевские резиденции, которыми пользуются члены семьи, сейчас принадлежат государству. Король получает из бюджета общую сумму на содержание семьи и двора, свободно ею распоряжаясь. По данным за 2018 год она составила 7,89 млн евро.

Албания

Фото: EPA / Vostock Photo

В 1939 году после оккупации Албании Италией была свергнута монархия, последний король Ахмет Зогу бежал из страны. После свержения коммунистического строя его сын Лека в 1993-м пытался вернуться на родину: его не пустили, так как в паспорте в графе «профессия» у него значилось «король албанцев». В 1997 году Лека возглавил демонстрацию, приведшую к жертвам, а суд Тираны обвинил его в организации вооруженного восстания, но он успел сбежать. В 2002-м после амнистии Лека вернулся в страну, где власти предоставили ему трехэтажный особняк.

Сербия

Фото: AP

В ходе оккупации фашистской Германией Югославии в 1941 году и последующего прихода к власти в 1945 году коммунистов король Петр II был лишен престола и имущества. Только в феврале 2001 года его сыну Александру Карагеоргиевичу и членам королевской семьи вернули югославское гражданство. В том же году им было разрешено поселиться в двух бывших резиденциях бывшего короля в Белграде — Королевском и Белом дворцах. Однако оба здания остались в собственности государства. В настоящее время открыты для туристов.

Румыния

Фото: Reuters

После окончания Второй мировой войны в 1945 году к власти в Румынии пришли коммунисты, а ее монарх Михай I, оставшийся на троне, получил прозвище «король-комсомолец». Однако уже в декабре 1947-го под давлением правительства он был вынужден отречься от трона и эмигрировать в Швейцарию. Только в 1992 году ему удалось посетить страну — уже после свержения коммунистической власти. А еще спустя 5 лет Михаю I вернули гражданство. Свои права на королевские замки и поместья он уступил государству за 30 млн евро.

Болгария

Фото: AP

В сентябре 1946 года коммунистическое правительство Болгарии по итогам референдума лишило 9-летнего царя Симеона II власти: он был выслан из страны вместе с семьей. После свержения коммунистического режима Симеон II получил паспорт. По соглашению с болгарскими властями ему вернули и конфискованное имущество, но он передал большую часть в дар государству. 24 июля 2001-го бывший царь вернулся в политику: его либеральная партия «Национальное движение Симеон Второй» победила на выборах, и он четыре года был премьер-министром страны.

Греция

Фото: AP

Король Греции Константин II бежал из страны в 1967 году после прихода к власти «черных полковников». Однако демократическое правительство, пришедшее на смену диктатуре, не стало восстанавливать монархию, а в 1994 году экс-короля и вовсе лишили гражданства и собственности. В частности, был экспроприирован его загородный дворец Татой. Константин II тогда обратился в Европейский суд по права человека с иском на 470 млн евро. В ноябре 2002-го суд частично удовлетворил его, обязав греческое правительство выплатить бывшему королю 13 млн евро компенсации.

Афганистан

Фото: SIPA / EASTNEWS

Король Афганистана Мухаммед Захир-шах был лишен трона в ходе государственного переворота в июле 1973 года. В 2002 году уже после свержения режима талибов ему было позволено вернуться в страну. Несмотря на авторитет, которым он пользовался в народе, правительство Афганистана не наделило бывшего короля никакими официальными полномочиями, но присвоило почетный титул отца нации. Ему было разрешено поселиться во дворце Арамсарай, который при этом остался в собственности государства.