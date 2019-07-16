94,1 доллара за тонну составит размер пошлины на экспорт нефти из РФ с 1 августа 2019 года, подсчитал Минфин. Это на $6,2 ниже действующей июльской ставки — $100,3 за тонну. Новый размер пошлины определен исходя из средней цены российского сорта Urals за период мониторинга с 15 июня по 14 июля 2019 года — $63,3 за баррель, или $462,1 за тонну, пояснил Минфин. Льготная ставка пошлины на нефть Восточной Сибири, каспийских месторождений и Приразломного месторождения остается нулевой. Экспортная пошлина на высоковязкую нефть с 1 августа понизится с $10 до $9,4 за тонну. Пошлина на светлые нефтепродукты и масла понизится с $30 до $28,2 за тонну, на темные — со $100,3 до $94,1 за тонну.