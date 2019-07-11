Первый замгендиректора «Татнефти» возглавил подразделение «Татнефть-добыча»

Первый заместитель гендиректора ПАО «Татнефть» Рустам Халимов возглавил подразделение «Татнефть-добыча», сохранив свой пост в топ-менеджменте головной компании, пишут «Нефтяные вести». Ранее должности руководителя этого структурного подразделения не было.

Господин Халимов родился в Альметьевском районе. С 1999 по 2010 год работал главным инженером и по совместительству первым замначальника управления «Ямашнефть». С 2010 по 2011 год был директором филиала компании в Ливии. Кресло заместителя генерального директора «Татнефти» по нефтедобыче занял в 2015 году, а в 2018 году стал первым заместителем гендиректора — до этого этого эта должность в компании предусмотрена также не была.

“Ъ-Казань”