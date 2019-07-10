Посол Великобритании в США уходит в отставку после скандала с Трампом

Посол Великобритании в США Ким Даррок решил покинуть свой пост. Отставка связана со скандалом вокруг утечки его секретных телеграмм в МИД. В своих письмах дипломат назвал президента США Дональда Трампа «некомпетентным», а его администрацию — «неумелой». Господин Трамп в ответ назвал посла «напыщенным дураком» и сказал, что Вашингтон больше не будет с ним работать.

Сам господин Даррок заявил, что в сложившихся обстоятельствах считает правильным выбрать нового посла. «После утечки официальных документов из посольства было много спекуляций вокруг моей должности и продолжительности срока моей работы в качестве посла. Я хочу положить конец этим обсуждениям. Из-за этой ситуации я считаю невозможным выполнять свою работу так, как мне бы хотелось»,— говорится в письме дипломата, которое цитирует британский МИД.

Замминистра иностранных дел Великобритании Саймон Макдональд принял отставку посла. Кто сменит его в этой должности, пока не известно.

Подробнее о скандале — в материале “Ъ” «Дональд Трамп рассердился на посла Великобритании за откровенность».

О реакции зарубежных СМИ на ситуацию читайте в публикации “Ъ FM”.