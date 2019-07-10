МИД Великобритании отреагировал на слова Трампа о «тупом» после

Глава Министерства иностранных дел Великобритании Джереми Хант считает неуважительными и несправедливыми слова президента США Дональда Трампа о британском после в Вашингтоне Киме Дэрроке. «Друзья говорят откровенно, так что я тоже буду честен: эти комментарии неуважительны и несправедливы по отношению к нашему премьер-министру и моей стране. Наши дипломаты, как и ваши, высказывают свое личное мнение!» — написал господин Хант в своем Twitter.

По его словам, союз Великобритании и США «был величайшим в истории», но союзники должны относиться друг к другу с уважением.

Ранее господин Трамп назвал британского посла в США тупым парнем, чокнутым послом и напыщенным дураком. Американский президент заявил, что США больше не будут вести дела с господином Дэрроком.

Так президент США отреагировал на переписку Кима Дэррока с Лондоном, опубликованную таблоидом The Daily Mail. В этой переписке посол называл господина Трампа ни на что не способным, некомпетентным и небезопасным.

О реакции зарубежных СМИ на ситуацию — в публикации “Ъ FM”.