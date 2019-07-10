Биометрия по размеру

Предложение депутатов по разделению сроков обязательного сбора биометрии для крупных и небольших банков с базовой лицензией было рекомендовано принять в первом чтении. Согласно проекту, банки с базовой лицензией будут обязаны обеспечить сбор данных с 1 января 2021 года, с универсальной — с 1 января 2020 года. Впрочем, ключевая проблема не в недостаточном числе точек приема данных — сейчас их уже 5,3 тыс., а в нежелании граждан сдавать их, так как польза от биометрии пока неочевидна. Депутаты предлагали разрешить физлицам любые банковские операции дистанционно с биометрической идентификацией, но в правительстве сочли идею преждевременной.

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении поправки, которые вносят изменения в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Документ был инициирован группой депутатов и членов Совета федерации во главе с председателем комитета Госдумы по финрынку Анатолием Аксаковым.

Согласно проекту, сбор биометрических данных будут осуществлять банки и филиалы только при открытии счетов и вкладов. При этом банки получат право использовать информацию, полученную из Единой биометрической системы, для осуществления любых банковских операций и сделок с клиентами-физлицами.

Сбор биометрических данных в России стартовал 1 июля 2018 года. Планировалось, что на основании сданных образцов лица и голоса клиенты смогут верифицироваться удаленно в любом банке и получать доступ к их услугам. По данным «Ростелекома» на начало июля 2019 года, собирали биометрию 5,3 тыс. отделений 155 банков.

По недавно озвученным данным ЦБ, на данный момент собрано около 20 тыс. образцов биометрических данных. Такой результат в Банке России оценивают как слабый.

В ЦБ намерены стимулировать банки и граждан к более активному сбору данных.

Обеспечение сбора биометрических персональных данных требует изменения инфраструктуры банков, включая IT-доработки в части информационной безопасности, что обосновано в первую очередь необходимостью обеспечить максимальную защиту персональных данных граждан, отмечается в пояснительной записке к проекту. Авторы законопроекта отмечают, что крупные банки — банки с универсальной лицензией уже приступили к внедрению необходимых инфраструктурных решений.

Банкам с базовой лицензией в силу их меньшего размера требуется больше времени для подготовки и внедрения механизма удаленной идентификации.

В этой связи предлагается установить для таких банков срок по подключению к Единой биометрической системе для сбора биометрических персональных данных до 1 января 2021 года. При этом в случае готовности банки с базовой лицензией смогут на добровольной основе подключаться к системе и осуществлять сбор биометрических персональных данных до наступления этого срока.

Правительство РФ в своем отзыве поддержало законопроект при условии его доработки, а именно ограничения количества операций, которые можно будет совершать удаленно при помощи биометрии.

Ксения Дементьева