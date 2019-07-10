Биометрия по размеру

Предложение депутатов по разделению сроков обязательного сбора биометрии для крупных и небольших банков с базовой лицензией было рекомендовано принять в первом чтении. Согласно проекту, банки с базовой лицензией будут обязаны обеспечить сбор данных с 1 января 2021 года, с универсальной — с 1 января 2020 года. Впрочем, ключевая проблема не в недостаточном числе точек приема данных — сейчас их уже 5,3 тыс., а в нежелании граждан сдавать их, так как польза от биометрии пока неочевидна. Депутаты предлагали разрешить физлицам любые банковские операции дистанционно с биометрической идентификацией, но в правительстве сочли идею преждевременной.
Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении поправки, которые вносят изменения в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Документ был инициирован группой депутатов и членов Совета федерации во главе с председателем комитета Госдумы по финрынку Анатолием Аксаковым.
Согласно проекту, сбор биометрических данных будут осуществлять банки и филиалы только при открытии счетов и вкладов. При этом банки получат право использовать информацию, полученную из Единой биометрической системы, для осуществления любых банковских операций и сделок с клиентами-физлицами.
Сбор биометрических данных в России стартовал 1 июля 2018 года. Планировалось, что на основании сданных образцов лица и голоса клиенты смогут верифицироваться удаленно в любом банке и получать доступ к их услугам. По данным «Ростелекома» на начало июля 2019 года, собирали биометрию 5,3 тыс. отделений 155 банков.
В ЦБ намерены стимулировать банки и граждан к более активному сбору данных.
Обеспечение сбора биометрических персональных данных требует изменения инфраструктуры банков, включая IT-доработки в части информационной безопасности, что обосновано в первую очередь необходимостью обеспечить максимальную защиту персональных данных граждан, отмечается в пояснительной записке к проекту. Авторы законопроекта отмечают, что крупные банки — банки с универсальной лицензией уже приступили к внедрению необходимых инфраструктурных решений.
В этой связи предлагается установить для таких банков срок по подключению к Единой биометрической системе для сбора биометрических персональных данных до 1 января 2021 года. При этом в случае готовности банки с базовой лицензией смогут на добровольной основе подключаться к системе и осуществлять сбор биометрических персональных данных до наступления этого срока.
Правительство РФ в своем отзыве поддержало законопроект при условии его доработки, а именно ограничения количества операций, которые можно будет совершать удаленно при помощи биометрии.
Предоставление банковских услуг дистанционно с использованием биометрии так и осталось по большому счету идеей. За год постоянными внушениями ЦБ добился от банков появления требуемого количества точек сбора биометрии, однако всего четыре игрока предоставляют скудный перечень удаленных услуг с ее использованием. А право дистанционно прекратить сотрудничество с банком есть лишь у половины из них. Эксперты отмечают, что именно широкая возможность как получения услуг дистанционно, так и отказа от них помогла бы сделать биометрию востребованной клиентами.
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