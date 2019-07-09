Высокопоставленный сотрудник Ростехнадзора получил Mercedes за согласование работ

Замначальника отдела по надзору в нефтегазодобывающей промышленности Ростехнадзора Олег Хромушкин задержан по подозрению в получении взятки — автомобиля Mercedes и 1 млн руб.— за согласование проекта горных работ нефтедобывающей компании. Также взяты под стражу представители фирмы-посредника. Об аресте господина Хромушкина стало известно неделю назад, 2 июля, но подробности его дела разглашаются только сейчас.

«Возбуждены уголовные дела в отношении <...> Олега Хромушкина, а также в отношении директора и фактического руководителя организации, занимающейся проектированием объектов нефтегазовой отрасли»,— сообщает пресс-служба Следственного комитета России (СКР).

Как установили следователи, Ростехнадзор неоднократно отказывался согласовать проект в связи с допущенными нарушениями при составлении документов. Узнавший об этом Олег Хромушкин предложил директору и фактическому руководителю проектной организации выступить посредниками в получении им взятки. Между нефтяной компанией и проектной организацией был заключен договор на сумму более 55 млн руб. Часть этих средств была обналичена, после чего для сотрудника Ростехнадзора был приобретен автомобиль марки Mercedes, также ему передали 1 млн руб.

Оставшиеся средства вывести не удалось, после чего представителю нефтедобывающей компании предложили заключить новый договор и перечислить еще 25 млн руб. «На указанное требование последний согласился, однако впоследствии обратился в органы ФСБ с заявлением. При передаче якобы доказательств перевода денежных средств в сумме 25 млн руб. на счет организации посредников они были задержаны с поличным»,— говорится в сообщении СКР.

Вскоре после задержания посредников при получении взятки в виде муляжа в размере 23,5 млн руб. был задержан сам господин Хромушкин. В ходе обысков у него дома и в офисе были обнаружены «доказательства получения им взятки».