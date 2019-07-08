В Петербурге суд зарегистрировал дело по статье о госизмене

Санкт-Петербургский горсуд зарегистрировал уголовное дело в отношении Виктора Прозорова, которого обвиняют в госизмене по ст. 275 УК РФ. На деле стоит гриф «совершенно секретно», поэтому его детали не раскрываются. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, дело будет слушаться коллегией из трех судей в закрытом режиме.

71-летнего Виктора Прозорова арестовали в Москве в июне прошлого года. О сути предъявленного ему обвинения ничего неизвестно. В июле 2018 года он отказывался общаться с членами ОНК, утверждая, что у него нет вопросов по условиям содержания и медицинскому обслуживанию. Член Общественно-наблюдательной комиссии Евгений Еникеев заявил “Ъ-СПб”, что Виктор Прозоров своей позиции не поменял и также отказался общаться с ним 4 июля при его визите в СИЗО. На тот момент Виктор Прозоров содержался в следственном изоляторе «Лефортово» в Москве.

Вменяемая обвиняемому статья уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом в размере до 500 тыс. рублей.

Марина Царева