Седан Aurus Senat в коммерческой продаже будет стоить около 18 млн рублей

Минпромторг РФ предварительно оценивает розничную стоимость автомобиля Aurus Senat Sedan примерно в 18 млн руб. «Точная цена на Aurus для коммерческих заказчиков будет озвучена в день открытия шоурума»,— рассказали «РИА Новости» в ведомстве.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что в 2019 году коммерческим клиентам продадут пять-шесть автомобилей Aurus.

Напомним, премьера седана Aurus Senat — первой модели новой марки — состоялась на автосалоне в Москве. Сообщалось, что автомобиль появится в открытой продаже в 2019 году. Он будет доступен с 4,4-литровым 598-сильным бензиновым V8 и девятиступенчатой автоматической коробкой передач. Все машины получат гибридную силовую установку и полный привод. В декабре 2018 года Денис Мантуров сообщил, что на автомобили Aurus Senat собрано более 200 предзаказов.