В 2019 году коммерческим клиентам продадут 5-6 автомобилей Aurus

Коммерческие продажи президентских кортежей Aurus составят в этом году не более 5-6 штук. «Максимум 5, может, 6 машин будет продано коммерческим клиентам. Это наши политики, но не из правительства. Сегодня очень интенсивно пополняется парк основного заказчика, и у нас основная нагрузка как раз приходится на II полугодие. C августа идут массовые отгрузки»,— рассказал «РИА Новости» глава Минпромторга Денис Мантуров.

По его словам, в покупке Aurus заинтересованы и иностранные заказчики. «У нас на днях была встреча со спикером словацкого парламента Андреем Данко, он спрашивал, когда можно купить машину. Из Ближнего Востока очень много заказчиков»,— добавил министр.

Напомним, Aurus (лат. aurum — «золото» и Russia — «Россия») — российская марка представительских автомобилей. Спецверсии машины используются для поездок президента и премьер-министра.

Сможет ли компания конкурировать с другими люксовыми марками, читайте в материале “Ъ FM” «Lamborghini не оценила российский Aurus».