Как раздается триллион рублей малому бизнесу по льготным ставкам

В конце февраля 2019 года Минэкономики утвердило перечень из 70 банков для участия в программе льготного кредитования МСБ. Программа льготного кредитования малого бизнеса до 2024 года была утверждена в декабре 2018 года. По ней предприниматели могут получить кредиты в уполномоченных банках по ставке 8,5% — до 1 млрд руб. на срок до десяти лет на инвестиционные цели и до 100 млн руб. на срок до трех лет — на оборотные. При этом до конца 2019 года общий объем таких займов для малого бизнеса должен достигнуть 1 трлн руб.

Олег Сапожков