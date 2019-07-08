Чем Антон Силуанов был занят в Перми, а ранее и в других регионах

Глава экономического блока правительства проводит серию совещаний по нацпроектам с весны 2019 года, в основном они посвящены разъяснению региональным властям идеологии нацпроектов и устройства их финансового обеспечения, которое в правительстве неофициально обозначают «финансирование по запросу». Де-факто центр последовательно доводит до субъектов РФ информацию о том, что профицитный федеральный бюджет готов финансировать необходимые расходы нацпроектов в любой момент, а все задержки в их доведении до исполнителей связаны с нерасторопностью регионов в оформлении мероприятий. А также эти встречи используются для получения обратной связи от субъектов РФ о том, как планы правительства разворачиваются на местах.

Олег Сапожков