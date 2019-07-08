Кредит малому бизнесу растет медленнее, чем крупному

Если за 2018 год займы крупному бизнесу выросли на 18%, то МСП (см. “Ъ” от 8 июля) — лишь на 11%, из-за чего доля МСП на рынке кредитования снизилась с 22% в 2013 году до 15% в 2018-м. Отметим, проблема кредитования МСП, судя по всему, связана не столько с высокой стоимостью кредита или высоким уровнем давления на малый бизнес контрольно-надзорных органов, сколько с комплексом гораздо менее очевидных проблем — здесь и особенности демографической пирамиды (в частности, низкая доля молодых возрастных когорт в экономически активном населении), и антипредпринимательские настроения в части общества, и технологическое давление, в том числе со стороны государства, на неформальный сектор в экономике, и множество других причин, в итоге выливающихся в снижение экономической активности МСП в целом, в первую очередь в регионах.

Олег Сапожков, Дмитрий Бутрин