ЦБ-стимулятор

Использование центробанковских инструментов для стимулирования экономического роста ведет к инфляции и пузырям на финансовом рынке, считает глава Банка России Эльвира Набиуллина. Поэтому регулятор собирается снимать структурные ограничения в финансовом секторе, в том числе переориентировать банки на кредитование расширения деятельности предприятий, развивать цифровую инфраструктуру, повышать ответственность банков перед клиентами.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина уверена, что в результате использования центробанковских инструментов для повышения темпа роста получим «либо инфляцию, либо пузыри на финансовых рынках, а скорее всего — и то и другое». Об этом она заявила на открывшемся Международном финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге. И дальнейшее экономическое развитие Банк России связывает со снятием внутренних структурных ограничений.

При этом финансовая система должна стать частью структурных изменений «через формирование долгосрочного инвестиционного ресурса, развитие фондового рынка и настроенность на кредитование… эффективных проектов».

По оценке ЦБ, пока банки более активно кредитуют «перераспределение собственности, а не расширение деятельности».

В частности, по данным ЦБ, темпы роста корпоративного портфеля с начала года составили всего 0,6%. Для исправления диспропорции ЦБ, в частности, предполагает до конца года повысить резервы на возможные потери по ссудам по сделкам слияния и поглощения (M&A). Как уточнила госпожа Набиуллина, ЦБ будет «относить такие кредиты к третьей категории качества с расчетным резервом 21%, при наличии обеспечения он может быть снижен до 10%». При этом перевод ссуд во вторую категорию качества будет возможен, «если заемщик показывает хороший финансовый результат, но резерв все равно не будет ниже 5%».

В банках собираются пересмотреть подходы к кредитованию сделок M&A из-за изменения размеров резервов. По словам зампреда правления Сбербанка Анатолия Попова, «очевидно, новые механизмы резервирования подобных кредитов потребуют пересмотра наших подходов к новым таким заимствованиям и сделкам слияния и поглощения. Мы проведем анализ и в течение месяца сделаем оценку, как это повлияет на финансовый результат на следующий год» (цитата по «Прайм»). «Безусловно, подобного рода регулирование увеличит нагрузку на капитал для банков, которые активны в этой области»,— отмечает первый заместитель президента—председателя правления ВТБ Дмитрий Олюнин (цитата по ТАСС).

При этом трансформацию финансовой сферы и ее бизнес-модели в ЦБ связывают с цифровизацией, подразумевающей решение ряда проблем. «Дигитализия требует больших инвестиций», и часть из них ЦБ берет на себя (инфраструктурные проекты типа «Маркетплейс», биометрии, СБП). Помимо этого большие финансовые и нефинансовые институты обладают «несопоставимым с игроками меньших размеров объемом данных» и в результате «становятся новыми монополиями». ЦБ собирается создать условия недискриминационного доступа к данным, в том числе с реализацией правительственного проекта цифрового профиля, а также всевозможных регтех-решений.

С этим связано и развитие платформенных решений, «когда один продавец может предлагать разные типы финансовых продуктов», а также выход «на финансовый рынок нефинансовых игроков». В этом случае ЦБ предполагает двигаться в «сторону регулирования по видам деятельности, а не по требованиям к юридическому лицу». Как считает госпожа Набиуллина, «если какая-либо компания начинает оказывать финансовые услуги, она должна будет получить у нас лицензию на соответствующий вид деятельности».

Возрастает в таких условиях и роль поведенческого надзора, в том числе в вопросах стандартов продаж, стандартов раскрытия информации для клиентов. При этом банковский канал становится главным и встает вопрос о саморегулируемых организациях в банковском секторе. По мнению Эльвиры Набиуллиной, как вариант нынешние банковские ассоциации должны будут частично выполнять функцию саморегулируемых организаций — вырабатывать стандарты, но контролировать стандарты будет ЦБ. Другим вариантом может быть создание полноценного института саморегулирования в банковском секторе — и с функциями выработки стандартов, и с функциями контроля за их исполнением.

Пока банковское сообщество относится к такому предложению сдержанно. Как заявил агентству «Интерфакс» глава думского комитета по финансовому рынку, председатель совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков, «есть опасения, что появится дополнительная нагрузка в виде еще одного регулятора и еще одних требований, которые необходимо будет выполнять». При этом господин Аксаков считает, что необходимо определить перечень вопросов, которые такая СРО могла бы решать. В частности, не исключает «права визирования руководителем СРО» инструкций ЦБ, «мотивированного возражения против мотивированного суждения» и т. п. При этом он считает, что создание института саморегулирования в банковском секторе возможно как через несколько лет, так и в следующем году.

Дмитрий Михайлович