Корпоративные новости на «Ъ FM»

Московская торгово-промышленная палата на Московском урбанистическом форуме в пятницу объявила о создании Гильдии инфраструктурных инвесторов, куда войдут предприниматели, деятельность которых направлена на создание столичной инфраструктуры для роста туристического потока. За прошедший год Москву посетили 23 млн туристов, из них 18 млн — россияне. «Развитие внутреннего туризма — цель, объединяющая работу всех гильдий нашей палаты», — отметил президент МТПП Владимир Платонов. Также МТПП учредила новую премию «Инфраструктурный проект года». Первые обладатели премии будут названы в мае 2020 года в рамках Московской недели предпринимательства.

«ВТБ Капитал», входящий в группу ВТБ, лидирует на рынке долгового капитала по итогам первого полугодия 2019 года, согласно основным международным рэнкингам. Так, по данным Dealogic, инвестбанк стал лидером среди организаторов размещений на международном долговом рынке по России и занял 31,12% доли рынка, выступив организатором 14 сделок общим объемом $4,5 млрд. «ВТБ Капитал» также занял первое место в категории «Организатор DCM-размещений в Восточной Европе» по данным рэнкинга Bloomberg. Доля рынка составила 11,5%, инвестбанк реализовал 42 транзакции объемом $5,8 млрд.

«С начала 2019 года ВТБ Капитал принял участие в ряде знаковых сделок на рынках долгового капитала. Команда инвестбанка вывела на рынок как дебютных эмитентов, так и известные имена», — отметил Андрей Соловьев, руководитель управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитал».

Гильдия цифровой экономики и блокчейн-технологий МТПП разработала мобильное приложение «Физра», которое позволит всем желающим заниматься фитнесом, используя объекты городской инфраструктуры: воркауты, велодорожки, тренажеры на специальных площадках. Об этом на панельной дискуссии «Цифровизация: новый уровень», которую МТПП провела во второе день Московского урбанистического форума, рассказал председатель гильдии Евгений Канцевич. Он отметил, что приложение включает тысячи упражнений для людей разных возрастов, разной спортивной подготовки, находящихся в разной физической форме, в том числе и для инвалидов. Для пользователей сервис будет бесплатным.