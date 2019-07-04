Тамбовской «Росхимзащите» не удалось оспорить предписание УФАС

Арбитражный суд Тамбовской области отказал ОАО «Корпорация “Росхимзащита”» (структура «Ростеха») в удовлетворении заявления об отмене решения и предписания УФАС от 20 февраля 2019 года. Тогда ведомство признало недобросовестной конкуренцией действия компании «по некорректному сравнению фильтров-поглотителей», а также «по распространению ложной информации, что фильтр-поглотитель ФП-300УБ обладает значительно лучшими характеристиками в сравнении с их аналогом — ФП-300».

Напомним, речь идет о взаимоотношениях компании с Электростальским химико-механическим заводом им. Н.Д. Зелинского (ЭХМЗ) «Зелинский групп», доля в котором также есть у «Росхимзащиты». Тамбовчане пытались доказать заказчикам, что их фильтры для убежищ лучше, чем изделия ЭХМЗ, созданные по заказу Минобороны. Корпорация отправила письма о преимуществах ФП-300УБ в Центробанк и шесть его управлений, в Федеральное казначейство, в «Росатом» и «Росэнергоатом» (в том числе на АЭС), в «Русгидро», в РЖД, в «Транснефть» и ряд других компаний.

Подробнее о споре — в материале “Ъ-Черноземье” «Поглотители конкуренции».

Олег Мухин