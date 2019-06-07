Поглотители конкуренции

Корпорация «Росхимзащита» (структура «Ростеха») обратилась в суд с требованием признать незаконным предписание тамбовского УФАС о недобросовестной конкуренции. Речь идет о взаимоотношениях компании с Электростальским химико-механическим заводом им. Н.Д. Зелинского (ЭХМЗ) «Зелинский групп», доля в котором также есть у «Росхимзащиты». Тамбовчане пытаются доказать заказчикам (структурам «Росатома», «Роснефти» и госструктурам), что их фильтры для убежищ лучше, чем изделия ЭХМЗ, созданные по заказу Минобороны. На ЭХМЗ недоумевают, как тамбовчане могут сравнивать свою продукцию с секретным изделием. Рассылка конкурентами писем о преимуществах продукции якобы уже привела к приостановке закупок «Роснефтью» изделий ЭХМЗ.

Арбитражный суд Тамбовской области назначил к судебному разбирательству иск АО «Корпорация "Росхимзащита"» к тамбовскому УФАС о признании незаконными и отмене решения и предписания от 20 февраля 2019 года. Заседание назначено на 27 июня.

За последние два года УФАС несколько раз привлекало «Росхимзащиту» к ответственности. Претензии касаются взаимоотношений корпорации (вместе с подконтрольной ей АО «ЭНПО "Неорганика"» из подмосковной Электростали) с Электростальским химико-механическим заводом им. Н.Д. Зелинского (входит в «Зелинский групп», но 43% завода — у «Росхимзащиты»). В феврале 2018 года ЭХМЗ пожаловался на «Росхимзащиту» в тамбовское УФАС. Причиной обращения стали письма корпорации о преимуществах ФП-300УБ, которые «Росхимзащита» направила в Центробанк и шесть его управлений, в Федеральное казначейство, в «Росатом» и «Росэнергоатом» (в том числе на АЭС), в «Русгидро», в РЖД, в «Транснефть» и ряд других компаний. В этих письмах говорилось о «значительно лучших характеристиках» новых фильтров-поглотителей перед ФП-300.

В представленной «Росхимзащитой» сравнительной таблице указывается возможность переснаряжения фильтра ФП-300УБ (в отличие от ФП-300), а также защита не только от радиации, химического и бактериологического оружия, но и от аварийно химически опасных веществ. В жалобе в УФАС представители ЭХМЗ недоумевали по поводу сравнения фильтров «Росхимзащиты» с их изделиями. По данным завода, «исчерпывающие сведения» о ФП-300 содержатся только в засекреченных технических условиях, которые хранятся на самом ЭХМЗ («Росхимзащита» же якобы использовала данные для сравнения только из инструкции по эксплуатации). Следовательно, качество фильтрации воздуха ФП-300 в «Росхимзащите» оценить не могли, полагают на ЭХМЗ. Кроме того, масса и сопротивление потоку воздуха у ФП-300УБ хуже, утверждают в ЭХМЗ.

В марте 2018 года тамбовское УФАС обязало «Росхимзащиту» направить прежним адресатам письма с опровержением «значительно лучших характеристик». Но в письмах, которые начала направлять компания, опровержения не содержалось, и ведомство продолжило привлекать корпорацию к ответственности.

В «Росхимзащите» считают, что сравнение велось не конкретно с ФП-300 производства ЭХМЗ, а с «целым классом средств коллективной защиты — фильтров-поглотителей, разработанных в 1960–1970 годах» по заказу Минобороны СССР, сообщается в заключении об обстоятельствах антимонопольного дела. Кроме того, в компании заявляют, что в 1989 году получили копию секретной документации на ФП-300. ЭХМЗ тоже апеллирует к заказу ФП-300 со стороны Минобороны и подчеркивает, что поскольку ФП-300УБ военной продукцией не является, то и не может быть аналогом. Эти сведения ЭХМЗ подтвердил заключением Минобороны от 2018 года. Также на заводе утверждают, что «Росхимзащита» в 2017 году еще не была готова производить переснаряжаемый блок. «Корпорация “Росхимзащита” фактически осуществляет действия по продвижению на рынке товаров одного производителя — АО ЭНПО “Неорганика” и, заявляя о значительно лучших характеристиках его продукции, устраняет с рынка другого производителя — ОАО “ЭХМЗ им. Н.Д. Зелинского”», — утверждают на ЭХМЗ.

Что такое фильтры-поглотители ФП-300 Фильтр-поглотитель ФП-300 предназначен для очистки воздуха в помещении (убежище или любом другом защитном сооружении) от отравляющих веществ, радиоактивной пыли, бактериальных аэрозолей, ядовитых и нейтральных дымов. Используется в убежищах разных типов, кроме расположенных в морских и тропических зонах. Фильтр представляет собой металлический цилиндр длиной около полуметра, обычно зеленого цвета, весом до 70 кг. Через систему патрубков фильтры собираются в колонку, которая присоединяется к воздуховодам убежища.

В ответ на письма «Росхимзащиты» ЭХМЗ направил тем же адресатам свои, в которых указал на спорную информацию корпорации относительно ФП-300УБ. Но отдельные компании уже успели ответить «Росхимзащите», что «учтут» информацию о новых изделиях, а «Роснефть» якобы даже решила приостановить закупки ФП-300. В ответ на письма ЭХМЗ «Росхимзащита» обратилась в арбитражный суд Московской области с требованием признать распространенные ЭХМЗ сведения порочащими деловую репутацию, но суд встал на сторону компании из Электростали.

В «Росхимзащите» вчера не смогли ответить на вопросы “Ъ-Черноземье”. Исходя из указанной в документах возможной экономии за счет переснаряжения фильтра на 25% (241 тыс. руб.), стоимость одного ФП-300УБ может составлять чуть более 1 млн руб. Судя по производственным показателям, пока ни одна сторона конфликта серьезно не пострадала от действий конкурентов. По данным «СПАРК-Интерфакс», в последние годы напрямую «Роснефти» ЭХМЗ фильтры не поставлял. Более того, завод нарастил продажу ФП-300 с 1085 штук в 2017 году до 1144 в 2018-м. Структура «Росхимзащиты» «Неорганика» за тот же период увеличила продажи ФП-300УБ с 41 до 53 штук.

С одной стороны, «Росхимзащита» могла допустить некорректное сравнение с помощью слова «лучший», с другой — использовала допустимое сопоставление характеристик с товарами конкурентов, отмечает партнер юридического бюро «Замоскворечье» Дмитрий Шевченко. Тем не менее, по мнению партнера юридической компании «НАФКО» Павла Иккерта, шансы на успешное оспаривание корпорацией решения УФАС невелики: «Поводом для возбуждения административного дела стало неисполнение организацией предупреждения. Причиной же является нарушение федерального законодательства, наличие состава которого подтверждено УФАС в ходе анализа предоставленных сторонами документов, касающихся технических характеристик их продукции, и текста рассылки, в которой указываются, в частности, недостоверные сведения о качествах продукции».

В то же время господин Иккерт отмечает, что ЭХМЗ теоретически может предоставлять УФАС некорректные сведения о военном изделии в силу его секретности. Если же «Росхимзащита» будет рассылать письма с недостоверными сведениями, ЭХМЗ для более эффективного воздействия на компанию мог бы обратиться в суд с иском о защите деловой репутации, напоминает господин Иккерт.

Олег Мухин