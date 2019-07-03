«Боос лайтинг групп» Уфа пока не светит

Московская группа компаний «Боос лайтинг групп», основанная бывшим губернатором Калининградской области Георгием Боосом, предлагает мэрии Уфы передать ей в управление на 15 лет системы уличного освещения. Группа готова вложить в их модернизацию около 1 млрд руб. и вернуть затраты путем фиксированных отчислений из бюджета в размере до 120 млн руб. в год. Сейчас примерно эту сумму город тратит на услуги Уфагорсвета. Но в мэрии обеспокоены перспективой потери этого муниципального предприятия, в котором работают около 200 человек. Стороны заявляют, что вернутся к переговорам через месяц.

«Боос лайтинг групп», принадлежащая бывшему губернатору Калининградской области Георгию Боосу, вышла с предложением к мэрии Уфы о создании ГЧП по управлению городскими системами уличного освещения. Проект в конце недели обсуждался на инвестиционном часе с сити-менеджером Ульфатом Мустафиным.

По информации „Ъ“, «Боос лайтинг групп» готова заключить с мэрией соглашение об управлении сетями на 15 лет и вложить в их обновление 1 млрд руб. Эту сумму компания могла бы направить на замену светильников в городских фонарях на светодиодные (53 тыс. штук), с нуля организовать электроосвещение на 50 улицах, заменить технически устаревшее оборудование (кабели сети наружного освещения), создать автоматизированную систему управления освещением и организовать диспетчерский центр. Группа готова открыть в городе филиал. Вернуть вложения инвестор рассчитывает за счет ежемесячных фиксированных отчислений из бюджета за обслуживание системы освещения. Речь идет о сумме до 120 млн руб. в год. Фактически инвестор предлагает передать ему основную часть функций муниципального предприятия «Уфагорсвет», подтвердили в администрации.

«Бюджет Уфы дефицитный. Мэрия физически не может себе позволить построить запланированные объекты, а их очень много, и из года в год они перетекают,— прокомментировал причины интереса к городу представитель “Боос лайтинг групп” Иван Свешников.— При этом поступает много жалоб на неосвещенные места, есть предписания судов об устранении нарушений». Он добавил, что при заключении концессии Уфагорсвет должен быть ликвидирован за ненадобностью.

• Уфагорсвет обслуживает более 88 тыс. светоточек, более 780 км кабельных линий и 1,1 тыс. км воздушных линий. Выручка муниципального предприятия в 2017 году, по данным kartoteka.ru, cоставила 240,94 млн руб., чистый убыток — 27,2 млн руб. Стоимость чистых активов оценивалась на начало 2018 года в 1,26 млрд руб.

В мэрии пока окончательного решения о сотрудничестве с инвестором не приняли и намерены вернуться к переговорам через месяц.

В администрации обеспокоены перспективой лишиться Уфагорсвета, в котором работают около 200 человек. Заместитель главы администрации по экономике, финансам и инвестициям Илгиз Насыртдинов вчера сообщил „Ъ“, что если будет заключено концессионное соглашение, у Уфагорсвета останется только одна функция — обслуживать светофоры. В этом случае придется сократить штат сотрудников вдвое, полагает он. «Они (“Боос лайтинг групп”.— „Ъ“), конечно, говорят, что заберут работников Уфагорсвета к себе. Но это же коммерсанты: могут взять, а могут и не взять»,— добавил собеседник. Кроме того, городские власти пока не уверены в выгодности предложения. «Нам предлагают ежегодно отчислять концессионеру около 100–120 млн руб., которые город платит Башэлектросбыту за потребленную электроэнергию. При этом компания хочет быть посредником между мэрией и Башэлектросбытом, чтобы платежи проходили через нее,— сообщил господин Насыртдинов.— Но если в городе, как заявляют в компании, будут установлены светодиодные лампы, то количество потребляемой энергии значительно уменьшится, и Башэлектросбыт будет выставлять квитанции с меньшей суммой. Может быть, это будет стоить уже 50 млн руб., а мы все так же будем платить по 120 млн».

В администрации решили взвесить, не дешевле ли самим модернизировать электрохозяйство. В начале года власти Башкирии утверждали программу модернизации уличного освещения до 2024 года общей стоимостью более 3 млрд руб. До конца года расходы на нее планировались в сумме более 600 млн руб.

В «Боос лайтинг групп» добавили, что готовы взять на себя и функцию обслуживания светофоров и ждут предложений от мэрии.

Связаться с директором Уфагорсвета Ильдаром Чанышевым вчера не удалось. В его приемной с ним соединить отказались.

• У «Боос лайтинг групп» есть пять заводов по производству световых приборов, вторичной оптики для светодиодов, опор, шкафов и комплектующих в России, два в Германии и Испании. Группа объединяет 20 специализированных предприятий, в том числе в Москве, Подмосковье, Волгограде, Сочи, Санкт-Петербурге. Выручка в 2017 году, по информации «СПАРК-Интерфакс», составила 6,9 млрд руб., чистая прибыль — 130,8 млн руб.

Исполнительный директор Национального центра ГЧП Максим Ткаченко считает реализацию такого проекта в рамках ГЧП перспективной: «Фиксированные платежи — это принцип, который есть во всех энергосервисных контрактах. Разница, которая остается между фиксированным платежом и счетом за электроэнергию,— это прибыль концессионера, и это нормально: он же не благотворитель. Важно, что вся система уличного освещения остается в собственности у города, то есть через 15 лет муниципалитет получит оборудование, обслуживание которого будет обходиться намного дешевле». Что касается сотрудников МУПа, то, как отмечает собеседник, участники соглашения могут договориться об их переводе на новое предприятие или выплате городу некоей суммы для единовременной выплаты уволенным работникам.

Директор уфимского центра ГЧП Рустем Мусабиров также отмечает, что фиксированные платежи — это отличие контрактов в ГЧП в области энергетики. «Выгода мэрии будет, когда частный инвестор вернет ей всю эту систему уличного освещения, и оплата электричества для бюджета станет дешевле»,— сказал он.

Дарья Кучеренко