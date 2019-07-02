«Уральские авиалинии» возобновили рейсы из Екатеринбурга в Прагу

Авиакомпания «Уральские авиалинии» возобновила полеты из Екатеринбурга в Прагу. Ранее авиационные власти Чехии аннулировали выданные разрешения на полеты в страну. Об этом сообщил генеральный директор авиакомпании Сергей Скуратов. «Нам разрешили полеты в Чехию. Рейсы вылетают. Мы летаем только в Прагу»,— рассказал он (цитата по ТАСС).

Ранее сообщалось, что сегодня, 2 июля, из-за аннулирования разрешений были задержаны рейсы У6-701 Екатеринбург—Прага и У6-751 Жуковский—Прага. Также несколько рейсов в Чехию отменил «Аэрофлот». В компании подчеркивали, что власти Праги аннулировали разрешения на выполнение рейсов несмотря на то, что у компании есть все технические возможности для их выполнения. О причинах решения авиационных властей Чехии пока неизвестно.