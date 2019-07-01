Авторынок демонстрирует стабильность в падении

Петербургский авторынок в мае упал на 7% — это самое значительное снижение продаж почти за три года. А за первые пять месяцев 2019 года объем продаж новых легковых автомобилей в Петербурге сократился на 1% по сравнению с тем же периодом годом ранее. По мнению экспертов, завершение первого этапа программ господдержки оказало наибольшее влияние на уменьшение спроса. Среди причин дальнейшей отрицательной динамики продаж аналитики называют высокий прошлогодний результат Ford, уравновесить который смогут возобновление государственных программ поддержки с 1 июля и увеличение спроса на популярные марки. Однако эксперты полагают, что авторынок города, скорее всего, продолжит балансировать около нулевой отметки.

Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в течение первых пяти месяцев текущего года в России было продано 677 570 новых легковых автомобилей, на 2% меньше, чем год назад. В Петербурге за тот же период объем продаж снизился на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 60 170 машин, следует из отчета аналитического агентства «Auto-Dealer-СПб». В общем объеме продаж новых машин в России за январь — май доля Петербурга составила 8,9% (год назад — 8,7%).

С начала года наибольшее количество автомобилей было приобретено в автосалонах города в марте — 14,5 тыс. машин (+4%), а наименьшее в январе — 8,6 тыс. (+1%). При этом в мае наблюдалась наихудшая динамика реализации автомобилей почти за три года. В последнем весеннем месяце автодилерами было продано 12 465 машин, что на 7% меньше, чем годом ранее. Такое сокращение продаж совпадает с общероссийской статистикой АЕБ, где в мае также было зафиксировано падение на 7%.

По итогам пяти месяцев только три бренда, входящие в топ-10 самых популярных в Петербурге, демонстрируют рост продаж: Kia (8374 единицы, +30% год к году), Lada (6768, +9%) и Mitsubishi (3065, +8%). Помимо Kia и Lada, среди петербургских покупателей наибольшим спросом пользовались автомобили Hyundai (7546 авто, –2%), Renault (4993, –6%) и VW (4301, –8%). По словам Михаила Чаплыгина, генерального директора агентства «Auto-Dealer-СПб», на динамику продаж также положительно влияют китайские марки Geely (385 единиц, +435%) и Haval (222 авто, +87%). Из негативных факторов — сокращение продаж автомобилей марки Ford (3012 машин, –16%), а также завершение первого этапа государственной программы поддержки авторынка, которое наибольшим образом сказалось на результатах мая.

Так, в мае увеличение реализации автомобилей наблюдалось у десяти марок из топ-30, в то время как в апреле их было 15. Лидером продаж по-прежнему остается Kia — 1763 проданных автомобиля (+13%). Значительно снизился спрос на Hyundai — 1509 машин (–21%), VW — 891 (–14%), Toyota — 543 (–19%), Nissan — 323 (–31%).

В «Auto-Dealer-СПб» рассказали, что такой серьезный рост продаж Kia для нынешнего состояния рынка можно назвать аномальным, особенно по сравнению со снижением продаж других марок из топ-15. «У Kia более широкий модельный ряд. Например, в топ-30 самых популярных моделей по городу пять представляют Kia и три — Hyundai. К тому же у Kia за последние два года произошло усиление дилерского состава за счет лидеров среди автохолдингов Петербурга»,— пояснили “Ъ” в аналитическом агентстве.

Что касается негативной динамики продаж других перечисленных иномарок, то, по словам экспертов, причина в уходе с рынка в текущем году некогда популярных моделей. У VW сейчас не продается Jetta, у Nissan — Almera (а скоро с рынка уйдет и Juke). У Toyota сейчас некоторые модели стали продаваться хуже, чем годом ранее, однако на основные все еще сохраняется стабильный спрос.

«Программы государственной поддержки, которые возобновляются с 1 июля, безусловно, положительно скажутся на объемах продаж следующих месяцев. Однако нужно отметить, что в прошлые годы выделялось большее финансирование. Кроме того, высокий результат Ford, показанный во второй половине прошлого года, может негативно повлиять на результаты следующих периодов. Поэтому мы полагаем, что динамика авторынка Петербурга продолжит балансировать около нулевой отметки»,— заключает господин Чаплыгин.

Мария Кузнецова