Экономия в условиях импортозамещения

«Зенит» завершил первый тренировочный сбор в Австрии. Он, впрочем, и единственный. В субботу, 6 июля, у сине-бело-голубых первый матч сезона — против московского «Локомотива» за Суперкубок России. Приобретений «Зенит» пока не сделал, но работа ведется активная. Клуб придерживается жесткой политики в переговорах. К тому же нужно приспосабливаться к новому лимиту на легионеров, принятому на последнем исполкоме Российского футбольного союза (РФС).

На последнем исполкоме РФС принял новую редакцию лимита на легионеров в Российской футбольной премьер-лиге (РПЛ): теперь в заявку на сезон можно включать не больше восьми иностранных игроков, при этом все они могут одновременно находиться на поле. Раньше можно было использовать в матче не больше шести легионеров на поле. Ясно, что кто-то из восьми разрешенных иностранцев будет травмирован или дисквалифицирован, так что на деле получится, что в игре будут принимать участие в среднем шесть-семь иностранных футболистов (примерно столько же). Проблема в том, чтобы заполнить оставшиеся семнадцать вакансий в заявке на сезон (включает 25 игроков). Новшество направлено на то, чтобы подтолкнуть клубы РПЛ использовать отечественных футболистов, продолжить курс на импортозамещение. Пострадают команды, участвующие в Еврокубках. Там легионеров можно использовать без ограничений. В случае с «Зенитом» получится не больше восьми (если все здоровы и без карточек). Потому и генеральный директор клуба Александр Медведев, и главный тренер Сергей Семак выступили против нового лимита, ограничивающего, по их мнению, принципы конкуренции. Но что делать — надо приспосабливаться. Если разрешить много иностранцев, наши клубы будут покупать второсортных, не обращая внимания на тех, кто выходит из российских академий. Мало того, что последние молодые, так за них еще не надо платить. А когда платишь за иностранного игрока — это уже интересный бизнес для руководителей клубов.

Новый лимит вступит в силу с сезона 2020/212. За этот год «Зениту» надо адаптироваться к его требованиям. Сейчас на контрактах у клуба четырнадцать легионеров, у «Ростова» и «Локомотива» столько же. Нужно, чтобы осталось восемь. Причем с учетом приобретений, так как усиливать состав перед Лигой чемпионов необходимо. Россиянами это сделать трудно — конкуренты не отдадут тех, кто нужен «Зениту». Например, защитник Марио Фернандес, выступающий за ЦСКА. У него российский паспорт. Если только у Евгения Гинера, патрона ЦСКА, не возникнут острые финансовые проблемы. На днях, например, «Аэрофлот», спонсор армейского клуба, отказался от бесплатной красно-синей раскраски одного из своих суперджетов, как было раньше,— просит у ЦСКА за это $450 тыс. Но если и продадут Фернандеса, то дорого. Хорошие россияне (пусть их и немного) в условиях нового лимита «подскочат» в цене.

Показательная история. «Зенит» эти летом хотел купить 25-летнего Алексея Сутормина из «Оренбурга». В итоге тот оказался в казанском «Рубине». Сумма трансфера — чуть больше €3 млн. Из них примерно €1 млн «отошел» агентам. «Зенит» не хотел платить €2 млн клубу, который финансируется «Газпромом» (эта компания поддерживает и ФК «Зенит»). И уже тем более столько агентам футболиста. Тот не без их вежливого участия принял предложение «Рубина», который боролся в минувшем сезоне за выживание. Через год перспективного футболиста, если Сутормин не перестанет таким быть в Казани, можно еще дороже продать. Но главное, все заработали сейчас.

К тому же в «Зените» выше конкуренция. На левом фланге, где играет Сутормин, есть и Олег Шатов, и Юрий Жирков, и Эльмир Набиуллин, и Эмилиано Ригони. А еще «Зенит», если верить источникам, хочет купить левого полузащитника сборной Колумбии — Луиса Диаса. Ему 22 года, он выступает за колумбийский клуб «Атлетико Хуниор». Посредником в переговорах выступает Вильмар Барриос, колумбиец, купленный «Зенитом» зимой и выступавший сейчас на Кубке Америки вместе с Диасом. Тот говорит в интервью, что предложение от «Зенита» есть — но надо сделать «точный выбор». Видимо, продолжаются торги. «Зенит» придерживается в переговорах строгих принципов. Во-первых, никого не уговаривает. Во-вторых, соблюдает финансовый fair play. Все равно лучший резерв, если говорить о кадровой политике,— это воспитанники собственной Академии. Это и дешевле, и надежнее, и для болельщиков радость.

На сборе в Австрии «Зенита» провел четыре спарринга, в которых добился побед: обыграл австрийский «Ваккер» (6:1), болгарский «Левски» (1:0), венгерский «Гонвед» (3:0), сербскую «Црвену Звезду» (1:0). Тренерский штаб, возглавляемый Сергеем Семаком, пополнил 36-летний Александр Анюков, бывший футболист «Зенита».

Юрий Балетов