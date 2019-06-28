TCS оценили как банк

Спрос на ценные бумаги TCS Group, в которую входит Тинькофф-банк, в несколько раз превысил предложение, что позволило эмитенту разместить бумаги с минимальным дисконтом к вторичному рынку. Но инвесторы оценили группу по мультипликаторам банка, а не более высоким для IT-компании, как она себя позиционирует. И хотя размещение TCS на рынке признают успешным, эксперты считают преждевременным говорить об общем серьезном оживлении. Они не ждут крупных IPO, считая возможными лишь точечные предложения от мажоритарных акционеров крупных эмитентов.

TCS Group (в нее входит Тинькофф-банк) 27 июня закрыла книгу заявок в рамках вторичного размещения на Лондонской фондовой бирже. Организаторами выступали Morgan Stanley, Renaissance Capital, UBS и Sberbank CIB. Исходно планировалось разместить 18,3 млн GDR с дисконтом к вторичному рынку. При этом предварительная цена размещения была оглашена лишь около 13 часов и составила $17,8 за GDR, на 3,3% ниже закрытия 26 июня. Однако уже спустя два часа инвесторы получили извещение о том, что книга заявок переподписана в несколько раз, а минимальная цена повышена до $18 (на 2,2% ниже закрытия).

«Инвесторам дали 30 минут на пересмотр заявок в сторону повышения цены, чтобы они смогли удовлетворять новым условиям. Объем заявки сохранялся неизменным»,— отмечает портфельный управляющий, участвовавший в размещении.





Эта цена и стала окончательной. Одновременно эмитент сократил объем размещаемых расписок до 16,7 млн, то есть компания привлекала заявленные $300 млн. Доля Олега Тинькова в группе теперь составит 40,4%, до 31 декабря он не сможет продавать бумаги.

Участники рынка достаточно позитивно оценили результаты размещения. По итогам дня на вторичных торгах GDR группы подорожали на 3,3%, до $19. В марте, когда часть своего пакета на рынке продавал господин Тиньков, дисконт к вторичным торгам составил 7%, хотя цена размещения также составила $18.

Сужение спреда стало возможным благодаря улучшившемуся внешнему фону. «На рынке царит оптимизм из-за ожидания нового цикла смягчения монетарной политики регуляторов, геополитика временно ушла с радаров инвесторов и аналитиков, а потребительское кредитование пока лишь грозятся ограничить, но мер никаких не принято»,— отмечает гендиректор «Спутник — Управление капиталом» Александр Лосев. Организаторы размещения и TCS Group не стали комментировать ход размещения.

TCS позиционирует себя больше как IT-компания, однако инвесторы думают иначе.

«В первую очередь это, конечно, высокотехнологичный банк с развитыми передовыми IT-технологиями»,— отмечает директор инвестиционного департамента «Уралсиб» Иван Фоменко. «У IT-компаний оценка значительно выше,— отмечет управляющий российским фондом.— По консенсусу коэффициент P/E у Тинькофф-банка равен 6, у Сбербанка — 5, вместе с тем у Yandex — 19, у Mail.ru — 17, у HeadHunter — 16». «Если как IT-бизнес, то тогда нужно представить четкий план трансформации бизнеса, если как банк — то четкий план не только роста кредитного портфеля, но и также обеспечения финансовой стабильности»,— отмечает начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян.

Несмотря на успешное размещение TCS, крупных IPO участники рынка пока не ждут, однако не исключают сокращения мажоритарными акционерами долей в ряде компаний. После закрытия 27 июня торгов Goldman Sachs предложил инвесторам 2,6% акций НЛМК, принадлежащих Fletcher Group, связанной с Владимиром Лисиным. «На фоне последних комментариев ФРС США по ставке, высоких цен на нефть, снижения геополитических рисков в связи с готовящейся встречей между президентом США и России мы видим очень высокий спрос иностранных инвесторов на российские акции. В результате российские индексы находятся на своих максимумах. Такой благоприятной конъюнктурой наверняка воспользуются акционеры для размещения своих акций, так как риски ухудшения ситуации сохраняются»,— отмечает директор по инвестициям April Capital Дмитрий Скворцов.

Виталий Гайдаев