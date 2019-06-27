BASF объявил о сокращении 6 тыс. рабочих мест

Крупнейший в мире химический концерн BASF объявил сегодня, 27 июня, о планах сократить до конца 2021 года 6 тыс. рабочих мест по всему миру. Половина от общего количества сокращений придется на Германию. Как отмечается в пресс-релизе, это будет связано с процессом упрощения структуры управления компанией. При этом численность персонала в штаб-квартире химического производителя будет сокращена, а региональные офисы получат более значимую роль.

BASF пытается таким способом сократить расходы и добиться экономии в €300 млн и увеличить прибыль на €2 млрд уже по итогам 2021 года. По итогам 2018 года компания отчиталась о падении прибыли на 22,6%, а генеральный директор BASF Мартин Брудермюллер объявил о готовящейся реформе, назвав 2019 год переходным.

Кирилл Сарханянц