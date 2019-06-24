Главе МВД предложили дать статус дружинников активистам «Льва против» и «Стопхама»

Зампред комиссии Общественной палаты по общественному контролю Артем Кирьянов и глава международного центра «Поколение прав» Андрей Андреев обратились к главе МВД Владимиру Колокольцеву с предложением выдать активистам движений «Лев против» и «Стопхам» аккредитацию народных дружинников. В письме на имя министра указано, что действия объединений в их «настоящем виде не приводят к реальным решениям проблем, озвучиваемых ими».

Активисты «Льва против» борются с распитием спиртного и курением в общественных местах. Они отнимают у горожан алкоголь и сигареты и снимают происходящее на камеру. Активисты «Стопхама» фиксируют нарушения ПДД. Они клеят на автомобили нарушителей наклейки и выкладывают ролики со своими действиями в интернет.

«Рейды данных сообществ носят деструктивный характер и создают напряжение в обществе, демонстрируя молодежи примеры хамства и агрессии. В настоящий момент предлагается привлечь вышеупомянутые движения (и иные аналогичные) к открытому диалогу с целью законной реформации в народные дружины и получения членами объединения правового статуса народных дружинников»,— приводит «РИА Новости» текст письма.

Авторы обращения отмечают, что деятельность таких объединений «нуждается в правовом регулировании» для приведения их «в единое конструктивное русло». Господа Кирьянов и Андреев уверены, что проводимые движениями рейды «должны согласовываться и проходить при участии органов правопорядка». Для регламентации действий дружинников предлагается создать единый этический кодекс поведения.