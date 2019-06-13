Дональд Трамп и Джо Байден не поделили Китай Вероятные соперники на президентских выборах 2020 года провели первые встречи с избирателями

Президент США Дональд Трамп и его возможный демократический соперник на выборах 2020 года бывший вице-президент Джо Байден совершили поездки по штату Айова, где в начале будущего года будет дан старт предвыборной гонке. Первая заочная дуэль Дональда Трампа и Джо Байдена, проходившая в «сердце Америки», вылилась в обмен оскорблениями и ожесточенный спор о том, как лучше противостоять Китаю. Опросы показывают, что Дональд Трамп пока заметно отстает от Джо Байдена и других демократов. Тем не менее он утверждает, что демократов ждет поражение.

Поездки Дональда Трампа и Джо Байдена в Айову, расположенную на Среднем Западе — в регионе, который называют «сердце Америки»,— совпали по времени и тем самым за полтора года до президентских выборов превратили тихий сельскохозяйственный штат в поле сражения двух ведущих представителей Республиканской и Демократической партий. В то время как Дональд Трамп отправился в западную часть штата и его столицу Де-Мойн, Джо Байден посетил города на востоке штата, включая Оттумву, Маунт-Плезант и Давенпорт.

Учитывая, что маршруты их поездок не пересекались, республиканский и вероятный демократический кандидаты на выборах 2020 года вели заочную дуэль на расстоянии 160 километров друг от друга. Содержание их спора во многом предопределил состав аудитории: в штате американских аграриев Дональд Трамп и Джо Байден сделали главный упор на чувствительные вопросы торгово-экономической и энергетической политики, от решения которых зависят доходы фермеров. В центре спора оказались будущие отношения с Китаем.

Для экономики Айовы Китай — четвертый по величине экспортный рынок. Учитывая это, Джозеф Байден попытался внушить аудитории мысль о том, что торговая политика действующего президента по отношению к Пекину, в частности введение неоправданно высоких тарифов, не защищает, а разрушает бизнес американских производителей.

«Трамп не понимает основ. Он считает, что за пошлины платит Китай. Любой начинающий студент-экономист в Айове скажет вам, что за пошлины расплачиваются американские граждане. Кассиры в супермаркетах видят, что происходит. Они понимают в экономике больше, чем Трамп»,— негодовал Джо Байден. «Нам нужно быть жесткими с Китаем. Они представляют собой серьезный вызов, а иногда и реальную угрозу. Однако каждый шаг, который делает Дональд Трамп, только усугубляет ситуацию»,— продолжал он. «В то время как Трамп ведет разрушительную и ошибочную торговую войну, не имеющую реальной стратегии, Китай выдвигается на роль мирового лидера в использовании возобновляемых источников энергии»,— резюмировал Джо Байден.

В свою очередь, глава Белого дома в ходе своих выступлений в Айове не уставал повторять, что «никто не относился к фермерам лучше, чем Дональд Трамп». Что же касается отношений с Китаем, то, по его словам, только он способен сделать то, что не сделали 44-й президент США Барак Обама и Джо Байден: сказать Пекину «довольно» и отказаться «от ущербной торговой политики, проводившейся на протяжении десятилетий».

Говоря о своем потенциальном сопернике на будущих выборах, которого он раньше называл человеком с низким интеллектом, Дональд Трамп на сей раз прямо заявил, что «Джо Байден — тупица».

Бывший вице-президент, в свою очередь, призвал своих сторонников не обращать внимания на реплики президента США. «Я мог бы дать этому человеку множество прозвищ, начиная, например, с “клоуна”,— сообщил господин Байден.— Но все эти оскорбления говорят только о том, как сильно он боится нас и как сильно боится проиграть».

Результаты последнего опроса, проведенного влиятельным социологическим центром Квиннипэкского университета, в самом деле стали неприятной новостью для Белого дома. Согласно выводам экспертов, как минимум шесть представителей Демократической партии, заявивших о своем участии в президентской гонке 2020 года, уверенно опережают Дональда Трампа. Преимущество Джо Байдена составляет 13 пунктов. О готовности поддержать его кандидатуру заявили 53% опрошенных, в то время как о желании проголосовать за Дональда Трампа сообщили лишь 40%. «До выборов остается еще 17 месяцев, но сейчас Джо Байден лидирует с результатом, который позволяет предположить, что он одержит сокрушительную победу»,— заявил, комментируя результаты опроса, замдиректора социологической службы университета Тим Маллой.

И господина Байдена, и господина Трампа поддерживают 90% представителей их собственных партий. При этом подавляющее большинство независимых избирателей (58% против 28%) предпочли бы видеть в Белом доме кандидата от Демократической партии.

Уровень поддержки обоих претендентов среди белых мужчин примерно равен — 47% за Джо Байдена и 46% за Дональда Трампа. Но среди избирателей-женщин большинство предпочитает кандидатуру бывшего вице-президента страны: 60% против 34%.

О том, что Джо Байден сегодня опережает Дональда Трампа в 17 ключевых штатах США, говорится и в исследовании, проведенном одним из социологов Республиканской партии Тони Фабрицио.

Специалисты, впрочем, уверены, что исход выборов 2020 года может решить голосование всего лишь в трех штатах — Мичигане, Пенсильвании и Висконсине. Пока, по данным сразу нескольких опросов, в штате Мичиган Джо Байден опережает действующего президента на 12 пунктов. В остальных штатах также зафиксировано преимущество демократов.

«Если демократы смогут одержать победу в этих штатах и сохранить преимущество в штатах, проголосовавших за кандидатуру Хиллари Клинтон на выборах 2016 года, то Трампа ждет поражение»,— считает Тим Маллой.

Подобный исход социологи считают вполне вероятным, ведь на сторону демократов склоняются даже самые консервативные штаты Америки. Впервые опросы показали лидирующие позиции представителей Демпартии в Техасе, не отдававшем голоса демократам начиная с 1976 года. Согласно опросам, преимущество Джо Бадена в этом штате составляет 4 пункта.

По данным источников The New York Times, Дональд Трамп отдал распоряжение своим помощникам предоставлять журналистам данные «других» опросов, согласно которым преимущество в гонке принадлежит кандидату-республиканцу. Впрочем, в Белом доме эту информацию опровергают.

Кирилл Белянинов, Вашингтон; Сергей Строкань