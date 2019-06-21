Две сотни новосибирцев вышли на митинг в поддержку журналиста Голунова

В центре Новосибирска прошел митинг «За свободу слова и против произвола силовиков» в поддержку журналиста-расследователя «Медузы» Ивана Голунова, которого подозревали в сбыте наркотиков. По данным полиции, акцию посетили до 150 человек. Организаторы митинга подсчитали, что мероприятие собрало около 250 участников.

Акцию организовали фотограф Александра Попова, журналисты Тайги.инфо и НГС. На акцию пришли корреспонденты, политики и общественники. Участники держали плакаты и транспаранты с лозунгами «Воруют они, а сидим мы!», «Силовики есть — ума не надо», «228 — кто подбросил?» и др.

Митинг открыла журналистка Юлия Дрокова, которая работала вместе с Иваном Голуновым в газете «Ведомости»: «Сейчас мы не можем считать систему борьбы с наркораспространением эффективной, но я верю в малые дела». Руководитель аналитического отдела Тайги.инфо Алексей Мазур назвал произошедшее со спецкором «Медузы» историческим событием: «Общество впервые за долгие годы проявило солидарность и разумное поведение. И цех журналистов, и другие люди, просто потому, что они за справедливость». Известная журналистка, ведущая канала НТН24 Мария Лондон считает, что после ареста Ивана Голунова «эти неумные, жадные, непрофессиональные люди открыли ящик Пандоры»: «Теперь попробуйте просто так взять кого-то из нас. Теперь из-за любого журналиста начнется буча, теперь мы следим за каждым».

Участники митинга приняли резолюцию, в которой потребовали реформировать работу полиции, пересмотреть приговоры по статье 228, «которая стала удобным инструментом репрессий как для людей, неугодных власти, так и для людей, больных наркоманией», уделить внимание непредвзятому расследованию всех дел против журналистов в России, которые могут быть связаны с их профессиональной деятельностью. Подписи передадут сибирскому полпреду президента Сергею Меняйло.

Напомним, Ивана Голунова задержали 6 июня по подозрению в попытке сбыта наркотиков. Следствие не нашло доказательств его вины и освободило корреспондента от уголовной ответственности.

Подробнее о деле Ивана Голунова — в материале “Ъ” «Дело закрыто, вопросы остались»

Юлия Сасевич