Суд разрешил «Югра-Экологии» выполнять обязанности регоператора в Северной зоне

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа отказал в удовлетворении иска УФАС по региону к окружному департаменту промышленности и компанией «Югра-Экология». Истец пытался признать ничтожным соглашение между ними от 31 января 2019 года об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Северной зоне, куда входят 11 муниципалитетов. По мнению УФАС, было нарушено законодательство, так как документ был подписан без проведения торгов. Мотивировочной части в картотеке арбитражных дел еще нет.

Как ранее писал “Ъ-Урал”, в ноябре 2018 года арбитражный суд ХМАО удовлетворил объединенный иск компаний «Рифей» и «Утилитсервис» в отношении окружного департамента промышленности о признании недействительным конкурсного отбора регоператора в Северной зоне, которым стала «Югра-Экология». Истцы настаивали, что документация конкурса на право заключения контрактов была подготовлена именно под победителя. В январе 2019 года суд отклонил апелляционную жалобу, поэтому департамент промышленности ХМАО заключил с «Югра-Экологией» соглашение, которое будет действовать до проведения нового конкурса на выбор регоператора. «Югра-Экология» также является оператором по обращению с ТКО в Южной зоне.

Мария Арабей