Кампус «ИТМО Хайпарк» могут построить в 2021 году

При опережающем федеральном финансировании кампус «ИТМО Хайпарк» может быть построен в 2021 году. Об этом было заявлено в ходе заседания совета директоров АО «ИТМО Хайпарк». Для строительства кампуса необходимо присвоение особого статуса площадке и перераспределение федерального финансирования.

В настоящее время объявлен конкурс на проектирование инженерных сетей, создание проекта улично-дорожной сети, проектирование главного учебного корпуса, студенческого клуба и двух общежитий. Контракт на работы может быть заключен в конце июля.

По словам врио губернатора Петербурга Александра Беглова, «Хайпарк» может положить начало масштабной цифровизации РФ, а городские власти будут поддерживать проект.