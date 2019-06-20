Суд не стал рассматривать дело Навального об участии в акции в поддержку Голунова

Хорошевский суд Москвы вернул в полицию административное дело в отношении политика Алексея Навального, которого задержали на несанкционированной акции в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова 12 июня. В отношении господина Навального составили протокол по ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга), в тот же день он был отпущен из полиции.

«Определением суда материалы по административному протоколу в отношении Навального возвращены в ОМВД по району Строгино города Москвы для устранения недостатков, препятствующих его рассмотрению судом»,— заявили «Интерфаксу» в пресс-службе суда.

Ивана Голунова задержали 6 июня, у него нашли наркотики. Корреспондент заявил, что вещества подбросили, и связал происшедшее со своей профессиональной деятельностью. 8 июня ему предъявили обвинение в попытке сбыта наркотиков. Следствие требовало арестовать его на два месяца, суд отправил журналиста под домашний арест.

11 июня Ивана Голунова освободили от уголовной ответственности из-за отсутствия доказательств его причастности к преступлению. В этот же день он вышел из-под домашнего ареста.

12 июня в центре Москвы прошла несанкционированная акция в поддержку журналиста. По данным «ОВД-Инфо», на мероприятии были задержаны более 420 человек. По оценке корреспондента “Ъ”, на марш пришли более 2,5 тыс. человек. МВД сообщало о 1,2 тыс. участников и 200 задержанных.

О действиях полиции во время акции — в материале “Ъ FM”.